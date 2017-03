Een mens van goede wil: Steven Lauwerier, hoof van Unicef België in Somalië

'Eén ondervoed kind redden kost 200 euro'

Steven Lauwerier «Tijdens de hongersnood van 2011 waren de helft van de dodelijke slachtoffers in Somalië kinderen. Meestal sterven ze niet van de honger, maar door besmettelijke ziektes – cholera, mazelen of waterige diarree – die het lichaam compleet uitputten. Als een kindje diarree krijgt, én het daarnaast ook nog ondervoed is, is het vaak een vogel voor de kat. In het plaatselijke voedingscentrum hier, waar Unicef kinderen met zware ondervoeding verzorgt, zijn er de voorbije week 180 ondervoede kinderen bij gekomen. Zo’n peuter van 2 jaar die nog maar 6 kilogram weegt: geloof me, dat is géén mooi gezicht. Gelukkig kunnen we zelfs die dramatische gevallen nog redden, door hen te laten aansterken met een oplossing van pindakaas, vitamines en melk.»

HUMO Hoeveel kost zo’n hulppakket voor één ondervoed kind?