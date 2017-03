'De tijd van de ereplaatsen is voorbij. Nu willen we wínnen'

Jasper Stuyven ‘Trainen met armstrong’

Jasper Stuyven was nog een jong kereltje toen hij al het predikaat ‘de nieuwe Tom Boonen’ opgeplakt kreeg. Hij werd als eerstejaars junior wereldkampioen, won in die trui Parijs-Roubaix bij de jeugd, waarop het volk hem op een piëdestal hees. ‘Dat is ondertussen acht jaar geleden, maar ik word nog altijd de nieuwe Boonen genoemd,’ zegt Stuyven. Die vaderlandse druk heeft ertoe geleid dat hij als tiener naar de VS trok, ondanks aanbiedingen van Belgische ploegen. ‘In Vlaanderen is het koersen, koersen en nog eens koersen, terwijl ik rustig wilde groeien en op het juiste moment pieken. Ons land creëert aan de lopende band helden, maar één slechte koers en je bent vergeten.’ Jasper Stuyven zal de voorjaarsklassiekers niet rijden in Belgische loondienst, maar als medekopman – naast John Degenkolb – bij het Amerikaanse Trek-Segafredo.

HUMO Patrick Lefevere van Quick•Step is al lange tijd in jou geïnteresseerd. Is het moeilijk om zijn lokroep te weerstaan?

Jasper Stuyven «Mijn keuze voor een Amerikaans team was geen keuze tégen Lefevere. Ik voel me gewoon goed in de Angelsaksische koerscultuur, die meer relaxed is dan de Belgische. Twee jaar geleden stond ik heel dicht bij een overstap naar Lotto-Soudal, die andere Belgische profploeg, maar telkens opnieuw kom ik tot de conclusie dat Trek de ideale ploeg voor me is.»

HUMO Ben je ondertussen een halve Amerikaan?

Stuyven «Intussen ben ik even relaxed en tegelijk ambitieus als de Amerikanen, ja. Mijn periode in de VS heeft me gevormd als mens. Ik was nog piepjong, reed in Vlaanderen in de regenboogtrui rond en won Parijs-Roubaix. Dat bracht veel druk mee. Alles veranderde toen Axel Merckx contact met me opnam. Hij leidde de min 23-jarigen van het Bontrager Livestrong Team, de ploeg van Lance Armstrong, en bood me een contract aan. Ik was verkocht, maar mijn ouders niet. Een jaar later klopte Axel opnieuw aan en gingen mijn ouders overstag. Ik herinner mij het gesprek nog, bij ons thuis aan de keukentafel in Leuven: ‘Ma, pa, ik wil naar Amerika.’ Ze konden mij geen raad geven, want ze waren er zelf nooit geweest. Maar ze zagen ook welke kansen zo’n overstap bood. Dus pakte ik mijn koffer en vertrok.»