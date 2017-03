'Ik hou mijn hart vast voor de dag dat hier een kind staat en zegt: 'Wat hebben jullie mij aangedaan!''

Dat de vzw veel meer doet dan als doorgeefluik fungeren voor ongewenste baby’s van anonieme moeders, merk je al op de stoep voor het magazijn: op deze barkoude donderdagochtend staan mensen geduldig aan te schuiven. Monique Verdickt (foto), de oermoeder van de Moeders, heeft het razend druk aan de intakebalie, waar ze moet oordelen wie wél en wie niet in aanmerking komt voor het gratis voedselpakket. Katrin Beyer, ook actief sinds het begin, bemant intussen het gloednieuwe kantoor. Als iemand belt om te informeren welke paperassen precies nodig zijn voor een intake, sluit ze het korte gesprek af met een welgemeende: ‘Goeie moed, hè.’ Moed zal nodig zijn: de wachtlijst telt meer dan 6.000 namen. In totaal zijn hier zo’n 1.000 gezinnen ingeschreven voor één of andere vorm van hulp – de Moeders delen ook kleding en babyspullen uit, en spelen jaarlijks voor sint. De wekelijkse voedselpakketten worden verdeeld onder de happy few, zo’n 350 mensen.

Maar we zijn hier dus voor dat kleinood in glas en aluminium, waarvan we kunnen aannemen dat het al het leven van negen achtergelaten hummeltjes redde.

KATRIN BEYER «Met het luik in Brussel hebben we op zich niks te maken, maar ze zijn zich hier wel komen informeren. Die Brusselse vzw was de eerste organisatie waarvan we dachten: ‘Die gaan dat precies écht doen.’ Want er zijn er door de jaren al veel langsgekomen om hun licht op te steken: Gent, Leuven, twee organisaties uit Wallonië... Eén luik vinden we sowieso te weinig. In Duitsland hebben ze er meer dan 80 – de laatste keer dat ik het checkte, zaten ze aan 300 vondelingen.»

HUMO In Duitsland zijn jullie destijds zelf de mosterd gaan halen.

BEYER «In april 2000 stonden de kranten vol berichten over het vondelingenluik in Hamburg. Monique is diezelfde dag nog naar daar gereden. Terug thuis was ze overtuigd: ‘Katrin, dat moeten we hier ook hebben.’ Ja, Monique is nogal een impulsieve. Ik zeg altijd: ‘Monique is de bulldozer, ik ben de rem.’ Ze is geen diplomaat, maar ze krijgt wel dingen gedaan. Toen we stoemelings beslisten om met het vondelingenluik te beginnen, hebben we gewoon een ramenman en een alarmman onder de arm genomen. Met de instructies van Monique hebben ze dat luik gebouwd.»

HUMO ‘Stoemelings,’ zegt u?

BEYER «Ja. Dat is ook de raad die we aan elke organisatie geven die ermee wil beginnen: ‘Zwijg erover en installeer het. Breng dan pas het parket op de hoogte. Anders laten ze je nooit doen.’ Nochtans is er geen juridisch bezwaar. Toen ons luik klaar was en we het parket belden, hebben ze heel laconiek geantwoord: ‘Wij nemen daar nota van.’ Het vondelingenluik is nooit uit de napoleontische wet gehaald, dus het is niet strafbaar om het te installeren.»

HUMO Maar een mama die haar baby achterlaat in het luik, begaat wel een strafbaar feit.

BEYER «Die wet is dringend aan herziening toe. In Duitsland maakt de wet een onderscheid: als je een kindje in een schoenendoos in de kou achterlaat, pleeg je een moord. Maar een mama die niet kan – of wil of durft – tevoorschijn komen en een organisatie als de onze als tussenpersoon neemt om haar kind anoniem voor adoptie af te staan, begaat géén misdaad. Aangezien anoniem bevallen in België niet mogelijk is, biedt het vondelingenluik een oplossing. Ik geef toe: onze oplossing is verre van ideaal, maar het is tenminste iets.