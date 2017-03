Incassobureaus op school: 'Kinderen met schulden krijgen geen rapport'

‘Kijk,’ zegt Peter Dauwe, woordvoerder van de vzw Schulden op School, ‘dit krijgen ouders die hun schoolrekening niet betalen soms in de bus.’ Hij heeft een keurige folder bij zich, opgesteld in vijf talen: het Arabisch, het Turks, het Nederlands, het Frans en het Engels. Een aanmaning voor een onbetaalde schoolfactuur van het incassobureau Meduro. ‘Als ouder hebt u het financieel ook niet altijd even makkelijk,’ staat er begripvol. ‘Dit is geen schande. Het leven is duur geworden. Dit realiseren wij ons ook, dus alle begrip daarvoor. Maar het heeft echt geen zin de kop in het zand te steken en niets te doen.’ Daarna is het afgelopen met zalven. De eerste juridische stap is gezet, meldt het bureau: als de schoolfactuur nu niet betaald wordt, zal het geld kosten. ‘Te beginnen met de intresten (8,5 procent op jaarbasis) en daaropvolgend de kosten voor dagvaarding, deurwaarder, advocaat en rechtbank.’

Peter Dauwe «Het loopt snel op. Een onbetaalde factuur van honderd euro kan algauw veranderen in een schuldvordering van meer dan duizend euro. Op de kap van de armsten is heel wat geld te verdienen.»

De vzw Schulden op School heeft vorig jaar bij 83 Vlaamse scholen in het basis- en secundair onderwijs gepeild hoe zij met schulden omgaan. Meer dan een vijfde van de scholen gaf toe al eens een incassobureau te hebben ingeschakeld.