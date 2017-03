'Food Coop': de best draaiende supermarkt van de VS

Onze favoriete frangipanetaart ligt er op het eerste gezicht niet in de rekken, maar voor de rest lijkt de Park Slope Food Coop in Brooklyn ons een cool supermarktje: spotgoedkope etenswaren, elke dag verse groenten, hulpjes die uw loodzware boodschappentas tot aan de bushalte helpen dragen.

'Natúúrlijk hebben ze Belgisch bier'

Maar het unieke aan de onwaarschijnlijk populaire Food Coop is dat de klanten tegelijk mede-eigenaar én werknemer zijn: de mensen die overdag sla komen kopen, staan ’s avonds de koelcellen schoon te wrijven. Wie meer wil weten moet onverwijld naar de fijne documentaire ‘Food Coop’, van de in Parijs wonende Amerikaanse regisseur Tom Boothe.

Tom Boothe «Puur cijfermatig bekeken is de Food Coop één van de meest winstgevende supermarkten van de Verenigde Staten. En dat terwijl het om een coöperatieve supermarkt gaat: winst maken is niet eens het doel (lacht). De Food Coop is zelfs zo’n groot succes dat ze leden moeten weigeren. Jong en oud zijn fan. Sommigen komen voor de lage prijzen, anderen voor het dagverse voedsel, het unieke concept of de geweldige ambiance die er altijd heerst.»

HUMO ‘De Amerikaanse media zwijgen ons dood,’ zo merkt iemand in de documentaire op. ‘Dat dit experiment wérkt, is geen goed nieuws voor dit land, waar een kapitalistische cultuur heerst.’

Boothe «De Amerikaanse media lachen hen gewoon uit: één krant beschreef de Food Coop zelfs als een Sovjet-heropvoedingskamp (lacht). ’t Is nochtans geen utopische droom, maar een plek waar de mensen op dagelijkse basis de beginselen van het democratische proces beoefenen. Tijdens de algemene vergaderingen, waar bijvoorbeeld wordt gediscussieerd over het gebruik van plastic zakken, leren de leden om met elkaar in dialoog te treden en gezamenlijk beslissingen te nemen. En ze ondervinden dat het wel degelijk mogelijk is om dingen te veranderen.»

HUMO De vraag is: zal de Food Coop navolging krijgen, of blijft het bij een uniek experiment?

Boothe «Ik ben onlangs samen met enkele andere mensen een coöperatieve supermarkt begonnen in Parijs: Le Louve. En het succes is overdonderend: we moeten elke dag honderden mensen weigeren, en zowat elke Franse stad is intussen komen kijken. Ook in Charleroi en Brussel zijn ze bezig met het opstarten van gelijkaardige initiatieven.»

HUMO Tot slot: kunnen we in de rekken van de Food Coop ook Belgische bieren vinden?

Boothe «Tuurlijk. Anders zou het toch geen goede supermarkt zijn? (lacht)»