Uit de platenkast van Mauro: 'I Am Shelby Lynne'

Authenticiteit is soms toch maar een kwestie van smaak, niet? Het Schlagerfestival lijkt me behoorlijk eerlijk en echt. Ik heb openingen van tentoonstellingen meegemaakt die veel geforceerder waren. Gelukkig bestaat er zoiets als gratis drank op zulke aangelegenheden. Smaken verschillen, wat doe je eraan.

Tom Waits is een geniale acteur, maar Elton John geloof ik wél. Ook zelden te vertrouwen: countryartiesten met een louter smaakvol parcours. Veel te bedacht, blijkt achteraf altijd. De fenomenale en zeer ravissante Shelby Lynne bracht vijf doorsnee countryalbums uit voordat ze in 1999 verbaasde met een absolute wereldplaat: ‘I Am Shelby Lynne’. Ach, ze wou het eens over een andere boeg gooien, naar verluidt.

En hoe. Doe jezelf eens een plezier en googel ‘Leavin’ (Live from Daryl’s House)’. Wie hier geen – en ik haal diep adem vooraleer ik het uitspreek – authentieke soulklassieker in hoort, verdient het om te worden verbannen naar een eeuwig schlagerfestival. Zonder drank. Eén YouTube-link verder kun je haar evengoed een powerballadversie van Lennons ‘Mother’ horen zingen, als een ‘here comes trouble’-versie van Shania Twain.