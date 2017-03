Blijven Gahan: Depeche Mode

'Mensen voelen zich in de steek gelaten: het is weer één van die momenten in de geschiedenis'

Bij de titel van die veertiende Depeche Mode mag u het vraagteken zelf toevoegen: ‘Where is the spirit? Waar is de menselijkheid in onze maatschappij?’ Gahan: ‘We wilden de plaat eerst ‘Maelstrom’ noemen, maar dat klonk toch een beetje te metal.’ Volgens bandlid en songschrijver Martin Gore (drager van de volkswijsheid: ‘Wie er heel lang bedrieglijk jong uitziet, ziet er op een ochtend ineens uit als Maurice Engelen’) rekt de vraag zich ook uit naar de collega’s: ‘Waar zitten de weirdo’s in de muziek, tegenwoordig? Alles is zo braaf, zo voorspelbaar geworden.’

Depeche Mode is al sinds de jaren 90 minder vernieuwend en relevant dan ze zelf denken, maar ze zijn nog steeds veel beter dan wordt aangenomen door wie hen niet meer volgt. Vooraf verwacht je van ‘Spirit’ een harde plaat: op de hoes staan songtitels als ‘Scum’, ‘Fail’ en ‘The Worst Crime’, de Amerikaanse pers riep single ‘Where’s the Revolution’ uit tot politieke song van het moment. Wie echter luistert, hoort een frêle, tikkend synth-hart, een warme collectie songs met een misleidend grote muil. De warme stem van Gahan (als zanger chronisch onderschat) komt in ‘Poison Heart’ beter tot zijn recht dan lang het geval is geweest. In ‘Going Backwards’ gaat het van ‘We feel nothing inside’, maar van buitenaf bekeken is het hun beste openingstrack van de laatste drie platen. En vooral het prikkelende, langoureuze ‘Poorman’ is sterk, man. Een tijdloze monsterhit als ‘Enjoy the Silence’ zullen ze niet meer schrijven, maar daar staan ze niet alleen in.

Van Dave mogen we naar New York. In The Edition Hotel lopen dertien (!) labelmedewerkers en promomeisjes zenuwachtig door de gangen. Het interviewuur is die dag al drie keer verschoven. Men waarschuwt mij dat Dave ‘flustered’ is, moe, kregelig. Maar de eerste vaststelling is: Gahan (54) ziet er goed uit, beter en jonger dan op de gestileerde foto’s die naar aanleiding van ‘Spirit’ door Anton Corbijn zijn genomen. Hij spreekt als een elderly statesman of rock, terwijl hij vooral een verbeten survivor is. Een kwaadaardige tumor op zijn blaas, verslavingen, scheidingen en een overstap naar het orthodoxe geloof van zijn huidige vrouw meegemaakt en overleefd. Op 28 mei 1996 diende hij zichzelf een speedball toe – de moordende cocktail van heroïne en cocaïne die ook River Phoenix het leven had gekost – en kreeg een hartstilstand. Op weg naar het ziekenhuis was Gahan enkele minuten klinisch dood; hij is zelf zijn hoogsteigen ‘Personal Jesus’.

Over die ervaringen praat hij, begrijpelijk, al lang niet meer, maar het maakt hem wel tot één van de beste beschikbare ervaringsdeskundigen om het over de sterfelijkheid van anderen te hebben.

HUMO In Rolling Stone sprak je over je wroeging na de dood van David Bowie, omdat je hem nooit verteld had wat zijn muziek voor jou betekent. Heb je daar lessen uit getrokken? Heb je sindsdien al andere muzikale idolen aangesproken met het idee: beter nu dan te laat?

Dave Gahan (verrast) «Ik ben me vooral tegenover mijn familie anders gaan gedragen. Ben ik er wel genoeg voor hen? Luister ik écht naar wat ze zeggen?

»Het verbaasde me hoe hard Davids dood me gepakt heeft. Ik kende hem: onze dochters gingen naar dezelfde school, hier in New York. Ik zag hem aan de schoolpoort, maar bleef steeds discreet over mijn bewondering. Elke muzikant die weet wat beroemdheid is, houdt privé en werk gescheiden.

'Ik ga raar doen als ik niets omhanden heb. Dat kan mijn vrouw even verdragen, daarna beveelt ze me om iets te doen. Het is meestal rond die tijd dat ik aan een nieuwe plaat begin'

»Onlangs heeft een goede vriend – ik zeg zijn naam niet, maar het is een wereldberoemde artiest – me gevraagd of ik een tekstje wou schrijven voor de achterflap van zijn nieuwe boek. Ik was vereerd: zijn muziek heeft me door de slechte periodes in mijn leven gegidst. Ik heb jaren als een zombie geleefd: iedereen om me heen zag dat, niemand durfde iets te zeggen, en zelf besefte ik het vaak pas nadat ik naar één van zijn songs had geluisterd – het zijn spiegels voor mijn ziel. Dat heb ik allemaal in dat tekstje willen steken.»