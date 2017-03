'The Doors': het debuutalbum van The Doors is exact 50 jaar oud

'Drugs zijn de banale dood in feestverpakking: ook Jim Morrison stierf domweg, in een badkuip'

Te midden van tonnen middelmaat op de radio – ik meld het even voor meelezende hippies die graag geloven dat álles vroeger beter was – verscheen in januari 1967 hun debuut, getiteld ‘The Doors’.

Jongelui die willen deelnemen aan de Rock Rally 2018 geef ik dit weetje mee: ‘Light My Fire’ was de eerste song die Robby Krieger ooit schreef, toen hij nog maar zes maanden elektrische gitaar speelde. No pressure. Hypnotisch, swingend, intrigerend, perfect gezongen, perfecte opbouw, perfecte orgelpartij, perfecte gitaarsolo. En de latere liveversie was nog beter. De Rolling Stones hadden in die periode niets in de aanbieding wat nog maar bij die muzikaliteit in de buurt kwam.

‘Break On Through (to the Other Side)’ was beïnvloed door ‘What’d I Say’ van Ray Charles en ‘Shake Your Money Maker’ van de helaas ook al lang dode held Paul Butterfield – bekijk op YouTube vooral zijn fenomenale Blues Band op Rockpalast in 1985. Dat Robby Krieger van echo’s van die twee songs iets nieuws en nog beters maakte, toont aan dat semiplagiaat niet altijd lui en zondig is.