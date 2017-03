'A Crow Looked at Me': Phil Elverum (Mount Eerie) na het verlies van zijn vrouw

'Ik heb geen tijd om een psycholoog te zoeken: ik ben een alleenstaande vader'

Ongeveer een maand na de dood van zijn vrouw vertrok Elverum op road trip. ‘Tijd om te rouwen. Ik laadde mijn auto vol: touw, bijl, dekzeil en baby. Let’s go!’ Na een week kreeg hij voedselvergiftiging, had hij zoveel last van zijn rug dat hij nauwelijks kon wandelen en kakte hij tot overmaat van ramp ook nog in zijn broek. ‘Het voordeel van kamperen met een klein kind: ik had pampers en natte doekjes mee.’ Terug thuis achtte hij het tijd om zijn ervaringen op muziek te zetten.

Phil Elverum «Mijn vrouw en ik hebben onze privacy altijd redelijk goed weten af te schermen. Maar nu gulpte alles er in één keer uit, en het voelde heel normaal. Een rem zetten op mijn emoties ging voor het eerst in mijn leven tegen mijn instinct in. Daar bestaat vermoedelijk een psychologische uitleg voor.»