Bruno Mars brengt de uptown funk naar Antwerpen

'Telkens als ik er een zootje van maak, hoor ik mijn moeder vanuit de hemel: 'Dat was vals, jongen!''

Hebt u een kaartje voor het Sportpaleis bemachtigd en aldus een tienermeisje voor eeuwig en een dag ongelukkig gemaakt? Goed, want Mars zal er persoonlijk op toezien dat zijn concert uw leven verandert. Dat heeft hij in een recent interview beloofd: ‘Ik heb in mijn jeugd Prince en Michael Jackson live mogen beleven, en ik zal die avonden voor de rest van mijn leven meedragen. Voor minder ga ik niet: ik heb het gevoel dat ik mijn job alleen naar behoren uitvoer als ik overal waar ik kom een stukje van mezelf achterlaat. Ik wil eerst de verwachtingen inlossen en ze daarna overstijgen. Ik wil vliegen, man! Mag ook wel, want de mensen hebben een aardige som betaald om me te zien.’

Aanleiding voor de wereldtournee is ‘24K Magic’, zijn derde millionseller op rij, vol vlot scorende pop die zich blijkbaar niet zo vlot ineen liet schroeven: de plaat kwam er meer dan vier jaar na voorganger ‘Unorthodox Jukebox’. Het Amerikaanse Rolling Stone ging de Hawaïaan met de calorierijke familienaam opzoeken terwijl hij er de laatste hand aan legde.