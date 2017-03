Naema Tahir: 'Hard en ongevoelig'

Al ruim vijftien jaar doe ik mee aan het maatschappelijk debat. Toch heb ik niet weten te kweken wat mijn optredens op radio en televisie makkelijker zou maken: een olifantenhuid. Ik geef het ruiterlijk toe: ik heb een dunne huid, ben een hypergevoelig mens. Afgelopen vrijdag werd ik weer met mijn neus op dat feit gedrukt. Ik was uitgenodigd om in het programma ‘De nieuwe maan’ op NPO 2 een column te verzorgen. Die ging over de emoties in het debat. Dat die toenemen en dat dat het rationele, verstandige denken geen goed doet. Door de programmamakers werden bij mijn column passende foto’s uit de actualiteit geselecteerd. Zo zou met beelden mijn woorden kracht worden bijgezet. Mijn onmiddellijke reactie was: ‘Nee, alleen foto’s van anonieme mensen! Geen foto’s van bekende gezichten!’ Dat durfde ik niet, want ik wilde geen gedoe. De foto’s van bekende mensen kwamen er toch. En dat was een goede zet van het programma, want het geheel sprak zo veel meer tot de verbeelding. Achteraf was ik er dus blij om. Mijn column kreeg zo een beetje extra pit. Overigens lokte hij geen enkel gedoe uit. Gelukkig maar, want, zoals gezegd, ik heb een dunne huid. Ik kan daar niet tegen.

Sommigen zullen zeggen, dan moet je maar niet meer deelnemen aan het publieke debat en geen opiniemaker willen zijn. Je moet tegen een stootje kunnen. Zoals Truman het ooit uitdrukte: ‘If you can’t stand the heat, get out of the kitchen.’

Als ik om me heen kijk en andere mensen observeer die deelnemen aan het politieke debat, inclusief politici, zie ik dan ook vrijwel uitsluitend mensen die ze wel hebben, die olifantenhuid. En ik kan daar wel een zekere bewondering voor hebben. Het is geen geringe kwaliteit als je in staat bent zoveel rottigheid en drek over je heen te krijgen zonder daar verdrietig en gedeprimeerd van te worden.