De salarissen van de spelers werden met tien vermenigvuldigd. Waar spits Vardy 50.000 euro verdiende, krijgt hij nu een half miljoen per maand. Mahrez en doelman Schmeichel werden met dezelfde opslag beloond. Voor Ranieri werd een beeldhouwer gebeld, maar de bescheiden vader van het succes had het te druk om te poseren en kon het standbeeld even afweren.

Nog steeds dronken van geluk begon het team aan het nieuwe seizoen. En verloor. Verloor nog eens. En verloor weer. De kampioenen daalden af naar de degradatiezone. Geruchten gingen dat ‘de kleedkamer’ mokte en het niet meer eens was met de tactiek van Ranieri. Bijna alle kampioenen sjokten onherkenbaar over het veld. Geen been te zien dat er nog zin in had. Men leek de trainer te saboteren en acht maanden nadat het sprookje was verteld, werd Ranieri ontslagen, op de dag na het verdienstelijke verlies (2-1) in de eerste achtste finale van de Champions League in Sevilla. De helft van zijn afkoopsom, drie miljoen euro, schonk Ranieri aan een goed doel.

Heel Engeland sprak schande van het ontslag. De hoon ging vooral in de richting van de spelers. Assistent Shakespeare was niet solidair met zijn aanbeden hoofdcoach en werd aangesteld als interim.