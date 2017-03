Ook al een paar keer hard gevloekt omdat de kandidaat waarvan u 100, nee 200 procent zeker was dat het de mol moest zijn een rood scherm kreeg? Volgende week weten we eindelijk wie de échte judas is, en kunnen alle mollenjagers weer iets rustiger slapen. In afwachting daarvan: een korte samenvatting van een alweer ijzersterke De mol-reeks.