'Iederéén heeft een kleine despoot in zich. Of één of andere maniak'

De Trump-imitatie van Ivan Pecnik konden we een jaar geleden al zien tijdens de ‘Tegen de sterren op’-liveshows, maar Clara Cleymans kruipt voor het eerst in de huid van Melania – een make-over waar, zo zien we, vooral tonnen make-up voor nodig zijn. En nadat we uit Ivan Pecnik ook menéér Trump tevoorschijn hebben zien komen, kunnen we officieel bevestigen: Donald Trump draagt een pruik!

HUMO Ivan, een jaar geleden heb je Trump ook al gespeeld. Toen lagen de kaarten nog anders. Had je durven te denken dat je hem nu als president zou vertolken?

Ivan Pecnik «Helemaal niet. Ik weet nog dat het eigenlijk mijn idee was om iets met Trump te doen, en toen ik het voorlegde, zei ik erbij: ‘We moeten ons haasten, want die zal niet lang meegaan in de verkiezingen.’ (lacht) Ik denk trouwens dat hij zichzelf ook geen al te grote kans gaf, ondanks dat notoir grenzeloze zelfvertrouwen van ’m.»

Clara Cleymans «Ik ben momenteel ‘House of Cards’ aan het inhalen – ik ben dus wel in de stemming voor complottheorieën – maar is het zo gek om te stellen dat die underdogpositie van Trump doorgestoken kaart was? Dat hij goed wist dat de doorsneemens een voorliefde heeft voor wie al meteen weggehoond wordt?»

Pecnik «Ik kon tijdens de verkiezingen toch niet anders dan aan ‘The Candidate’ denken, waarin Robert Redford als presidentskandidaat naar voren geschoven werd in een verkiezing die op voorhand verloren was. Hij moest gewoon wat persaandacht scoren, maar won uiteindelijk. Geef toe, de gelijkenissen zijn er.

»Ik kreeg het idee voor een imitatie door die heisa rond het geboortecertificaat van Obama, waarbij Trump miljoenen dollars beloofde aan wie hem zwart op wit kon bewijzen dat Obama wel degelijk in de Verenigde Staten geboren was. Hoe ik hem toen zag tekeergaan… Dat vettige Amerikaanse accent, dat ego, en dan dat haar, die oranje teint, die bleke kringen rond z’n ogen... Hij wás eigenlijk al een karikatuur.»

Cleymans «Hij is een beetje het prototype van het gepeste jongetje dat wraak wil nemen op iedereen, hè?»

Pecnik «Naar verluidt was wraak inderdaad de motivatie. Het kantelmoment voor Trump zou er gekomen zijn nadat hij bot had gevangen met zijn geruchten over Obama die geen echte Amerikaan zou zijn. Obama nam Trump op de korrel tijdens het traditionele rondje stand-upcomedy van de president op het jaarlijkse correspondentendiner van het Witte Huis, en dat viel blijkbaar in verkeerde aarde. Dat was volgens ingewijden het moment waarop Trump besloot: ‘Ik word president.’»

'Melania komt me allerminst over als een domme vrouw. En ze heeft een eigen willetje. Ze zou best een toffe kunnen zijn, denk ik' Clara Cleymans

Vrouwenclan

HUMO Heb je geen dubbel gevoel als je Trump vandaag imiteert? Een jaar geleden kon je wel lachen met die gek die dacht president te worden, maar intussen ís hij het – en op weg naar het Witte Huis heeft hij meer schadelijke uitspraken over vrouwen en immigranten gedaan dan we konden bijhouden.

Pecnik «Ik heb altijd al een ambivalent gevoel bij Trump gehad: natuurlijk wil ik tegen alle smerigheid ingaan die hij over zijn lippen heeft laten komen. Maar ik kan me ook niet van de indruk ontdoen dat er vaak met twee maten gemeten wordt als het over hem gaat. Het was bijvoorbeeld algemeen bekend dat John F. Kennedy gewoon naakt rondliep in het Witte Huis wanneer Jackie buitenshuis was en elke vrouw poepte die hij tegenkwam. Bill Clinton deed het óók als president en loog er zelfs over onder ede. En buiten Amerika hadden we een Berlusconi die Merkel an unfuckable ass noemde – hoe vrouwonvriendelijk kun je zijn? Bij Trump zeggen we dan: ‘Wow, hoe durft hij?!’ Terwijl we bij Berlusconi dachten: ‘Ach ja, zo is hij, hè.’