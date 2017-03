Exclusief: op bezoek bij de ouders van Anis Amri, de terrorist van de kerstmarkt in Berlijn

'Wij hebben zijn overtocht naar Europa betaald, in de hoop dat hij ons zou helpen zodra hij een goedbetaalde job had'

Nur al-Huda al-Hassani «Ik hoop dat Anis nog leeft, want wij hebben tot nu toe helemaal geen lijk gezien. Er circuleerde een foto in de media, maar daarop herken ik mijn zoon niet. Daarom willen wij de video’s van de aanslag in Berlijn zien, daarom willen wij foto’s zien. Wij leven al bijna drie maanden in grote onzekerheid. Pas wanneer ik het lichaam van mijn zoon met eigen ogen herken, zal ik kunnen geloven dat hij effectief dood is. Zijn lijk is nog ergens in Palermo. Geef me een visum, dan ga ik erheen. Want ik kan niet meer wachten. En als de Italiaanse overheid mij een visum geeft, dan hoeven ze Anis niet hierheen te brengen... Ik wil gewoon verder met mijn leven.»

Anderhalf uur zit ik naar Nur al-Huda al-Hassani te luisteren en aldoor is ze aan het huilen. Het hele gesprek door, alleen maar tranen van wanhoop en verdriet. Zoiets heb ik nog nooit gezien.

Nur «Breng mijn zoon thuis, breng hem gewoon. Niemand heeft ons kunnen helpen. Niemand. We twijfelen aan de versie van de feiten die ons is meegedeeld en aan wat we via de media hebben vernomen. Maar we willen vooral zeker zijn dat die gedode man effectief mijn zoon Anis is.»

HUMO Waarom twijfelen jullie daaraan?

Nur «Hoe kan iemand nu dood en vernieling zaaien en vervolgens gewoon wegraken? Hoe kan Anis na de aanslag in godsnaam uit die vrachtwagen stappen en door drie landen naar Italië reizen? Hoe kan dat? Mijn zoon werd gedood en met hem de waarheid. We zullen nooit weten wat er echt gebeurd is.

»Na de aanslag in Sousse (in 2015 werden op het strand in het Tunesische Sousse 38 hotelgasten vermoord, red.) zagen we overal videofragmenten opduiken. Waarom geven die drie landen waar hij gepasseerd is dit keer de videofragmenten niet vrij? Waarom? Ook de video van de aanslag werd niet getoond. Maar er zijn toch overal camera’s in Berlijn? Dan moeten ze toch zien wie uit die vrachtwagen stapt? Waarom tonen ze die beelden niet?

»Wij krijgen geen morele of materiële hulp omdat onze zoon als terrorist werd bestempeld. Ons leven was al moeilijk, wij komen amper rond. En nu dit! Ook wij worden gezien als de familie van een terrorist. Wij zijn oneindig veel gestorven de afgelopen maanden.»

'Hij is in Europa geradicaliseerd, niet hier'

De truck die een spoor van vernieling achterliet op de kerstmarkt in Berlijn

Mijn onderzoek naar het salafi-jihadisme in Tunesië bracht me eerst naar Kairouan. Die stad werd na de revolutie kortstondig bezet door aanhangers van Ansar al Sharia en werd vervolgens tot hoofdstad van een islamitische staat uitgeroepen. Vervolgens reisde ik door naar Oueslatia, een woestijnstadje met nog geen 10.000 inwoners, een uurtje rijden van Kairouan. Waarom brengen de lege straten van Oueslatia radicale jihadisten als Anis Amri voort? Wie was hij? Om dat uit te zoeken nam ik een busje ernaartoe om met zijn familie en vrienden te spreken.