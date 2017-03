Hodor! Hodor! Kristian Nairn komt naar België: 'Ik mis hem even hard als jullie'

Hold the door dit weekend in Flanders Expo in Gent, want er is hoog bezoek op de comics-, sciencefiction- en animebeurs FACTS: de Ierse acteur Kristian Nairn , die beroemd werd als Hodor, de goeiige kolos die in ‘Game of Thrones’ zes seizoenen lang alleen zijn eigen naam uitsprak en uiteindelijk tragisch aan zijn eind kwam.

Wie zaterdag of zondag een handtekening of een selfie met Nairn wil, moet daar 30 euro voor neertellen, maar deze vragen wou de man geheel gratis beantwoorden.

HUMO Je komt niet alleen op bezoek bij FACTS, je speelt zaterdagavond ook een dj-set op de afterparty. Ik wist niet eens dat je een dj was.

Kristian Nairn «Dat hoor ik wel vaker, maar muziek is altijd al een deel van mijn leven geweest. Ik heb muziek gestudeerd en ben beginnen te draaien in clubs en tijdens fuiven. Iemand bood me een vaste gig aan en zo is de bal aan het rollen gegaan.»

HUMO Hoe vreemd is het dat je met je eerste job als acteur wereldberoemd wordt?

Nairn «Heel vreemd. Ik had het in ieder geval nooit verwacht. Maar het heeft mijn leven hard veranderd, en alleen in positieve zin. Al mijn volgende rollen kunnen alleen maar moeilijker zijn, al was het maar omdat ik voortaan wél dialogen uit het hoofd zal moeten leren (lacht).»

HUMO Heb je getwijfeld om Hodor te doen, omdat je niets moest zeggen?

Nairn «Absoluut. Toen ik de scenario’s las, dacht ik: ‘Huh, wat voor personage is dat nu? En hij zegt alleen zijn naam?’ Maar mijn moeder was een grote fan van de boeken en zij zei meteen: ‘Je moet dat doen, Kristian, het wordt de nieuwe ‘Lord of the Rings’.’ En ze had gelijk. Gaandeweg ben ik ook gaan inzien hoe mooi Hodor is, ik ben echt verliefd op hem geworden. Ik mis hem. Het is alsof ik één van mijn beste vrienden kwijt ben.»

HUMO Je bent niet alleen: het internet staat vol filmpjes van mensen die huilen bij de scène waarin hij sterft. Word je nog vaak aangesproken door emotionele fans?

Nairn «Yeah. Het is al bijna een jaar geleden dat die aflevering is uitgezonden, maar nog elke dag krijg ik zeker vijf of zes reacties.»

HUMO Als het een troost mag zijn: ik vermoed dat je op de FACTS-beurs heel veel Hodors zult tegenkomen.

Nairn (lacht) «Dat ben ik gewend. Ik heb al Hodors in alle maten en gewichten gezien. Mijn favoriet? Een meisje dat in een rolstoel zat, verkleed als hij, en aan mij vroeg of ze net zoals Bran in de reeks op mijn rug mocht zitten. Dat zal ik toch niet snel vergeten.»

HUMO Tot slot: is het waar dat je een deeltje van de deur die je moest dichthouden in de reeks mee naar huis hebt genomen?

Nairn «Dat klopt. Een mooi souvenir. En als ik ooit in geldnood zit, kan ik het nog op eBay zetten!»