'Hoe meer seks, hoe minder rimpels.' Goede raad van huidspecialist Yael Adler

Hoe dan ook: ‘De huid’ is een vrolijk boek met onnoemelijk veel tips. Het prijkt al anderhalf jaar in de top van de bestsellerlijst van Der Spiegel en is in 21 talen vertaald. Maar de beste reclame voor de huidgids is de schrijfster zélf: 44 is ze, en praktisch rimpelloos. Haar geheim: water en een harde handdoek. Ze gebruikt niks anders om haar gezicht te behandelen. ‘Meer heb je niet nodig,’ zegt ze. ‘Ik ben geen hardliner, hoor, en ik wil absoluut geen moralist zijn. Ik wil mensen gewoon informeren over wat werkt en wat niet.’

Yael Adler «Kijk, vraag een huid of die onder de douche wil en die zegt meteen: ‘Néé!’ Of: ‘Hoogstens één keer per week.’ Terwijl we vaak elke dag douchen en ons dan lekker inzepen met producten die naar ‘lekkere man’ of ‘sensuele vrouw’ ruiken, maar vol conserveringsmiddelen zitten. Om de schade te herstellen die de zeep heeft aangebracht, smeren we ons vervolgens in met andere producten, die de natuurlijke zuurbeschermingslaag van onze huid helemaal knock-out slaan. Zelfs de meest gezonde huid gaat daarvan jeuken, verdrogen of allergisch reageren. Wat wij onze huid elke dag aandoen, grenst aan het opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel.

»Nu, we leven niet meer in de oertijd en ik snap dat je elke dag een douche wil nemen, maar doe dat dan met een synthetisch detergent zonder kleurstoffen, parfums of andere additieven. Onze lichaamseigen bacteriën zijn in feite de poortwachters van onze huid, die ons beschermen tegen schadelijke indringers. Dat kunnen ze niet als onze huid van een zeepaanval aan het herstellen is. Ziektekiemen, bacteriën, schimmels en virussen kunnen zich er dan à volonté nestelen. Het zijn trouwens die ongewenste ziektekiemen die onze lichaamsgeur vies maken. Dus hoe meer zeep je gebruikt, hoe harder je stinkt.»

HUMO U walgt van bacteriën en schimmels. We zullen u nooit zonder slippers in de sauna zien, las ik.

Adler «Nooit! Dat zou jij ook niet doen als je zoveel schimmelvoeten zag als ik. Eén op de drie mensen heeft er last van. Dus als ik al die natte voeten op de saunavloer zie, tel ik: ‘Een, twee, díé!’ En dan zie ik die voet met elke stap een schimmelspoor achterlaten. Natte voeten hebben sowieso al een verzwakte beschermende barrière, dus ik hou mijn slippers aan en verstop ze, zodra ik zit, snel onder mijn handdoek.

»Wist je dat kinderen die met een keizersnede zijn geboren, een minder goed ontwikkeld leger van poortwachterbacteriën hebben? Bij een natuurlijke bevalling krijgt de baby heel veel waardevolle bacteriën uit de vagina mee. Die leggen de basis voor een sterk immuunsysteem, dat hen voor de rest van hun leven zal beschermen tegen allergieën en astma. Baby’s die ter wereld komen via een keizersnede zouden beter meteen van boven tot onder met vaginale afscheiding ingesmeerd worden.»