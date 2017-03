'Het is makkelijker om 1 euro bij 11 miljoen Belgen te gaan halen, dan 11 miljoen euro bij één Belg in Panama'

We zitten bij Michaëls favoriete Italiaan op het Sint-Joostplein in Sint-Joost-ten-Node, op een forse steenworp van metrostation Maalbeek, dat vorig jaar België veranderde. En misschien ook wel de journalistiek.

Michaël Van Droogenbroeck «Er is veel gebeurd: de aanslagen, de brexit, Trump, de eurocrisis die blijft sluimeren. En los van de politiek is er de oprukkende globalisering, de digitalisering. Mensen zijn wat ongerust, en van de weeromstuit kom je als journalist ook steeds sneller onder vuur te liggen. Wij hebben dan nog de relatieve luxe dat in de financieel-economische journalistiek cijfers nu eenmaal cijfers zijn, maar ook dáár moeten journalisten zich steeds meer verdedigen.»

HUMO Tegen de stilaan klassieke kreet dat de pers een deel van het establishment geworden is.

Van Droogenbroeck «Dat ook. Er is steeds meer kritiek, aanvallen zelfs van een steeds mondiger publiek. Objectiviteit is het enige wapen dat we daartegen hebben.»

Paul D’Hoore «Trump heeft veel op gang gebracht. Hij heeft gewonnen, tegen alle prognoses in, terwijl hij door veel media in binnen- en buitenland was afgeschilderd als een kansloze idioot die bovendien niet echt deugde. Misschien is de pers daar wat te politiek-correct geweest, en beleven we daar nu de weerslag van. Zijn aanhangers, en dat zijn er dus wel wat, beschouwen de pers als hun eerste vijand. Ze hebben niet alleen Hillary Clinton, maar ook de mainstream media verslagen. En Trump gaat vrolijk op dat elan door. Er staat bijvoorbeeld een overname op stapel van Time Warner (het grootste mediabedrijf van de VS, dat onder meer CNN bezit, red.) en hij heeft aangekondigd dat hij zich daarmee gaat bemoeien. Maar de les is wel dat er veel mensen rondlopen die het beu zijn dat hun verteld wordt op wie ze het best zouden stemmen.»

HUMO Als CNN in de ogen van Trump een linkse, politiek correcte zender is geworden, zegt dat toch vooral iets over de verrechtsing van de VS?

Van Droogenbroeck «Je ziet de Thomas-regel in werking (naar de socioloog William Thomas, red.): ‘Als mensen situaties als echt beoordelen, zelfs al zijn ze het niet, dan worden ze toch echt in hun gevolgen.’ Zodra er iets in je hoofd zit, ga je je ernaar gedragen: Trump past dat dagelijks toe op zijn volgers. Ik hou soms mijn hart vast over waar dat uiteindelijk toe zal leiden, over hoe je mensen daarmee tegen elkaar kunt opzetten. Bij ons is het nog niet zover, maar als media word je wel in die dynamiek meegetrokken: als de objectieve waarheid niet strookt met wat er in de hoofden van die mensen leeft, kan het niet anders of je liegt. En dan zit je met een échte bedreiging voor wat toch het fundament van onze stiel blijft: zo objectief mogelijk achter de waarheid aan gaan.»

D’Hoore «Sociale media geven een stem aan mensen die die vroeger niet hadden, en die mogelijkheid wordt heel gretig gebruikt. Maar goed, VTM werkt al heel lang volgens de filosofie van haar huidige slogan: ‘Wij zijn er voor u.’ In alle betekenissen: wij zijn ter plaatse, maar we vertolken ook uw vragen, ongerustheden, gevoelens. Je kunt daarover discussiëren, maar wij hebben de ambitie daar meer in naam van de kijker te zijn dan de openbare omroep. De VRT heeft de perceptie toch wat meer establishment te zijn – meer voor, door en met autoriteiten te werken.»

Van Droogenbroeck «Noteer maar dat ik het daar niet mee eens ben (lacht).»

HUMO Klopt het dat jullie nieuwsdiensten iets vriendelijker voor elkaar zijn dan enkele jaren geleden?

Van Droogenbroeck «Er is geen oorlog meer, mocht die er al ooit geweest zijn. We kijken naar elkaar, leren van elkaar. Het is misschien een saai antwoord, maar ik denk dat we elkaar wakker houden en zo versterken. Tel de kijkcijfers van ‘Het journaal’ en ‘VTM Nieuws’ bij elkaar op…»