'Peter slikt tegenslagen meteen door. Hij huilt eigenlijk nooit'

Zoals het een goede gast betaamt, heb ik voor de blauwogige Katarina Sagan, née Smolkova, een geschenk bij: ‘Flandrien’, een klein en fijn wielerboek van fotograaf Stephan Vanfleteren. Ze bladert langzaam door de zwart-witte beelden en komt tot een dieper inzicht: ‘Nu begrijp ik waarom Peter zo populair is. Als ik zie hoe star en ouderwets de wielrenners op deze foto’s lijken, dan valt zijn aantrekkingskracht makkelijk te verklaren. Zeker in Vlaanderen. De sport is soms saai en langdradig. Peter bracht licht in het peloton.’

Dat licht uit zich in wheelies op de streep, in gummiberen na de finish, in primitief gebrabbel voor de camera, in commercials op televisie en in kontknijperij op het podium. Het licht verspeelde zijn witte Cadillac bij een weddenschap, verbonden aan zijn tweede wereldtitel. Die is nu in handen van zijn manager, die in ruil de initialen PS op zijn been heeft getatoeëerd. Wielrenners zijn sowieso geen babbelaars, ook Sagan niet – ze blijven hangen in de taal als laarzen in de modder. Maar geef de Slovaak een gitaar en hij kan Rock Werchter afsluiten op zondagavond.

HUMO Uw man is de nar van het peloton. Het volk kent zijn stoten, maar over hemzelf is weinig bekend. Wie is Peter Sagan eigenlijk?

Katarina Smolkova «Denk je dat er een verschil is tussen wat je op televisie ziet en wie hij in werkelijkheid is?»

HUMO Dat zou me niet verbazen. Een clown veegt ’s avonds ook de schmink af.

Smolkova «What you see, is what you get. Het is contradictorisch, maar het klopt wel: Peter is een doodgewone superster. Hij lijkt een complexe figuur, maar dat is niet zo. Peter is een kerel die in het nu leeft. Iedereen heeft de mond vol van dat ‘nu’, maar hij slaagt er wel in. Altijd en overal is hij zijn impulsieve zelve. De wheelie aan de finish van de Ronde van Vlaanderen, de grappen voor de camera, de commercials: hij denkt daar gewoon niet bij na.