'Ik ben gefascineerd door geweld, ik weet ook niet hoe dat komt'

‘Als u geboren bent in een land en in een tijd waarin niemand uw vrouw en kinderen komt vermoorden, en waarin ook niemand u komt vragen andermans vrouw en kinderen te vermoorden, prijs dan de Heer en ga in vrede. Maar vergeet dit nooit: u hebt misschien meer geluk gehad dan ik, maar dat maakt u nog niet tot een beter mens.’ Aan het woord is de fictieve SS-beul Max Aue, protagonist van Jonathan Littells controversiële roman ‘De welwillenden’. De Obersturmbannführer heeft het uiteraard over WO II, maar de woorden hadden evengoed uitgesproken kunnen zijn door de jongeren die in Oeganda door Joseph Kony’s rebellenleger LRA, het Lord’s Resistance Army, ontvoerd werden om als kindsoldaten en seksslaven te worden ingezet.

HUMO Is uw documentaire ‘Wrong Elements’ een nieuwe manier om vertrouwde thema’s als schuld, politiek geweld en verantwoordelijkheid te onderzoeken?

JONATHAN LITTELL «Er zit een zekere samenhang in wat ik doe, ja. Maar ‘Wrong Elements’ is uiteraard niet bedoeld als illustratie van die quote uit mijn roman. Er zit tien jaar tussen ‘De welwillenden’ en deze film. Ik heb in de tussentijd nog heel wat andere dingen gedaan.»

HUMO Ja, u hebt boeken, essays en artikels geschreven over onder andere de oorlog in Tsjetsjenië, het beleg van Homs in Syrië én over het drugsgeweld in Mexico. Daar zit toch duidelijk een thematische lijn in?

LITTELL «Ik heb ook een boek over Francis Bacon geschreven, hoor.»

HUMO De door geweld geobsedeerde schilder.

LITTELL (gooit de handen in de lucht) «Oké, ik geef het toe: ik ben gefascineerd door geweld, maar ik weet ook niet hoe dat komt.»