'Over België ben ik heel ongerust.' Al Qaeda, IS en het Westen: de nachtmerrie van Pulitzer Prize-winnaar Joby Warrick

HUMO Meneer Warrick, wanneer hoorde u voor het eerst van Humam Khalil al-Balawi?

Joby Warrick «Vlak voor Nieuwjaar 2009 werden we ingelicht over een groot incident in de geheime CIA-basis Khost in Afghanistan. Behalve zichzelf, zijn chauffeur en een Jordaanse inlichtingenofficier had een spion die het vertrouwen van onze geheime dienst had gewonnen, zeven CIA-agenten gedood met een bom: zoiets had de CIA sinds de aanslag op de Amerikaanse ambassade in Libanon in 1983 niet meer meegemaakt. De meeste informatie over de zaak bleef geheim. Van de kant van de CIA kregen we wel de algemene contouren van het verhaal mee, maar vooral van Jordaanse zijde kreeg ik interessante sporen te pakken die me deden besluiten me in de zaak vast te bijten. En voorop stond dan die evidente vraag hoe het in godsnaam mogelijk was dat een man met een gordel van 15 kilo metaal en explosieven rond zijn lijf tot in het hart van een streng beveiligd CIA-kamp kon doordringen.»

HUMO Wie is die Balawi?

Warrick «Alvast niet iemand die beantwoordt aan het vertrouwde profiel van een informant of dubbelagent. Gewoonlijk heb je dan te maken met lokale boefjes die makkelijk te chanteren vallen omdat ze iets op hun kerfstok hebben, of die één-twee-drie met geld te verleiden zijn. Maar hier ging het om een intelligente, goed opgeleide man, een kinderarts die in een vluchtelingenkamp in Amman werkte – zijn vader was een Palestijns vluchteling. Balawi was maar matig geïnteresseerd in religie en hij was zeker geen groot moskeeganger: hij radicaliseerde op politieke gronden. De Israëlische inval in de Gazastrook in 2008 was voor hem een keerpunt: zijn boosheid werd erdoor aangeblazen en hij werd heel anti-Amerikaans. Op het internet was hij actief als blogger onder het pseudoniem Abu Dujana al-Khorasani. Niemand wist wie dat was, maar onder jihadi’s werd hij druk gevolgd, hij was een beroemdheid aan het worden. Ze hielden van zijn sarcastische stijl. Hij kon bijvoorbeeld suggereren een ‘pastei van door scherpschutters eruit geknalde Amerikaanse hersenen’ als dagschotel te proberen. Sinds de opkomst van IS zijn we dat soort dingen gewend, destijds was het behoorlijk heavy stuff.»

HUMO Zo kwam Balawi in het vizier van de Mukhabarat, de Jordaanse geheime dienst. Die is in oorlog met de jihadi’s omdat ze ook het Jordaanse regime proberen te destabiliseren. Er zijn de aanslagen van Al Qaeda op drie hotels in Amman in 2005 om daaraan te herinneren.

Warrick «De Mukhabarat wilde Balawi uitschakelen, ja, en ze namen hem gevangen. De operatie werd geleid door Ali bin Zeid, een ervaren kapitein van de geheime dienst, een man met een westerse opleiding en toevallig ook een lid van het koningshuis. Als talentscout voor de Mukhabarat, die ook nauw samenwerkt met de CIA, zag Bin Zeid onmiddellijk het potentieel van Balawi. Als die wereldwijze jonge dokter tot medewerking te bewegen viel, kon hij een bijzonder interessante informant worden.