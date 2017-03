'Als je het huidige discours mag geloven, kan een vrouw geen pijpbeurt meer geven zonder zich gebruikt te voelen'

EMILY WITT «Mijn ouders zijn al meer dan veertig jaar getrouwd, maar ik zou hun huwelijk niet meteen romantisch noemen. Ze hebben al hun tijd samen doorgebracht, maar hebben ook vaak geruzied. Ik beschouwde hun relatie als een blauwdruk voor het volwassen leven. Experimenteren was iets wat je in je studententijd deed om bekwamer aan een stabiele relatie te kunnen beginnen. Het huwelijk zag ik als een eindpunt. Ik ging ervan uit dat ik de ware liefde wel zou vinden, maar toen dat maar niet gebeurde, werd ik steeds ongelukkiger. En ik niet alleen: ook mijn single vriendinnen – stuk voor stuk gediplomeerde vrouwen met een goede job – dachten dat er iets met hen scheelde.»

HUMO Waar komt dat idee vandaan?

WITT «Uit boeken en artikels vol datingtips om de geëmancipeerde vrouw aan een toegewijde man te helpen. Vaak raden die aan om niet meteen in te stemmen met seks en om genoegen te nemen met iemand die niet aan je verwachtingen voldoet. Of ze proberen vrouwen gerust te stellen met het idee dat het aan de opkomst van het internet ligt: porno zou een niet te onderschatten invloed hebben op het liefdeloze, agressieve seksuele gedrag van mannen, en onlinedaten zou ons tot inwisselbare gebruiksvoorwerpen reduceren.

'Nu kijk ik geregeld zelf, en ik bereik sneller een orgasme mét porno'

»Het is toch opvallend dat al die boeken en artikels over mánnen gaan. Ze praten vrouwen aan dat ze zich beter niet al te veel hechten aan een man met wie ze seks hebben, om teleurstellingen te vermijden. Focussen de verhalen op vrouwen van middelbare leeftijd, dan is het ook daar kommer en kwel: we worden om de oren geslagen met getuigenissen van veertigers die liever niet voluit voor hun carrière waren gegaan. Want welke man zal hen nog willen, nu ze niet meer zo aantrekkelijk zijn? Of ze kiezen voor donorzaad omdat ze het beu zijn te wachten op een man die zich wil binden.

»(Zucht) De seksuele vrijheid en economische onafhankelijkheid die we de voorbije decennia hebben verworven, lijken geen vreugde te brengen, maar net veel angst te veroorzaken. We betreuren het verdwijnen van het traditionele plaatje – afspraakjes die leiden tot een relatie, die op haar beurt uitmondt in een huwelijk – maar nergens krijg je te lezen hoe je als vrouw je weg in die fel veranderde wereld vindt.»