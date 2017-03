'Als niemand in hun kansen gelooft, zullen ze dat zelf ook niet doen'

De tieners die deelnemen aan ToekomstATELIERdelAvenir, groeien op in Molenbeek, Kuregem en Sint-Joost-ten-Node, meestal in gezinnen van Noord-Afrikaanse origine, vaak met ouders die niet actief zijn op de arbeidsmarkt. TADA geeft hun een beeld van wat er mogelijk is in de toekomst: elke zaterdag komen bevlogen professionals praktijkles geven. Dokters, advocaten of brandweermannen: drie jaar lang – van het vijfde leerjaar tot het eerste middelbaar – passeren alle mogelijke beroepen de revue.

Sofie Foets «Als niemand in de kansen van die kinderen gelooft, zullen zij dat zelf ook niet doen. Daarom brengen wij mensen die gepassioneerd met hun job bezig zijn, met hen in contact. De TADA-tieners hoeven geen doelen te halen, worden niet beoordeeld en kunnen niets verkeerds doen of zeggen. Hun motivatie en algemene vaardigheden stimuleren is het doel.»