'De milieuvervuiling kost elk jaar zeven miljoen levens: dáár gaat het om'

Arnold Schwarzenegger had zich zijn volgende gevecht waarschijnlijk anders voorgesteld. In plaats van een heroïsche strijd tegen een invasie van mutanten, binnenkort in een multiplex in uw buurt, raakte de bijna 70-jarige dubbelgespierde onlangs verwikkeld in een Twitter-vete met de leider van het Vrije Westen.

Even terugspoelen: nadat Donald Trump in 2015 had bekendgemaakt dat hij kandidaat was om president van de Verenigde Staten te worden, nam Schwarzenegger zijn plaats in als gastheer van de populaire realityshow ‘The New Celebrity Apprentice’. Het eerste seizoen met hem liep begin dit jaar, op het moment dat Trump zijn intrek nam in het Witte Huis, en de nieuwbakken president liet niet na op de tegenvallende kijkcijfers van The Governator te wijzen: ‘Wow, de kijkcijfers zijn net binnen, en Arnold Schwarzenegger wordt genekt door het enige echte kijkcijferkanon, Donald J. Trump.’

Wow, the ratings are in and Arnold Schwarzenegger got "swamped" (or destroyed) by comparison to the ratings machine, DJT. So much for.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 januari 2017

Schwarzenegger grijnst als we de tweet ter sprake brengen. Hij is net een work-out aan het afwerken in Gold’s Gym in Venice Beach, zijn vaste fitnessclub sinds hij in 1968 aankwam in Los Angeles. Tussen de oefeningen door poseert hij met enkele Russische sporters. Op de vraag of hij nog goede tips heeft, geeft hij een geheim prijs: ‘Start met zware gewichten en ga daarna steeds lichter, terwijl je de frequentie van je oefeningen opdrijft. Je spieren zullen niet weten wat ze overkomt. Ze schieten in paniek en hebben maar één keus: groeien.’ Daarna knuffelt hij een oud vrouwtje, dat hier net als hij al eeuwen komt: het is de dame die hij in 1977 boven zijn hoofd hield in de documentaire ‘Pumping Iron’.