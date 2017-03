De gelukkigste kinderen van de wereld: lessen uit Nederland

'Die nadruk op prestaties en punten is echt nergens voor nodig'

In het Unicef-rapport eindigen de Belgische kinderen op de 9de plaats. Lang niet slecht, als je vergelijkt met het Amerika van Rina Mae Acosta, dat met zijn 26ste plaats tegen de laatste drie landen – Litouwen, Letland en Roemenië – aanschurkt. Groot-Brittannië, waar Michele Hutchison haar kindertijd doorbracht, staat op de 16de plaats.

Michele Hutchison «Wij hebben dit boek in de eerste plaats voor Angelsaksische ouders geschreven: het gaat echt niet goed met hun kinderen. Door in Nederland onze kroost groot te brengen, zijn wij goed geplaatst om te vergelijken en tips te geven over hoe het beter kan.»

HUMO Die tips komen ons Belgen ook van pas: onze kinderen eindigen in de middenmoot. Wat doen we verkeerd?

Hutchison «Die 9de plaats geeft een beetje een vertekend beeld: in het internationale onderzoek, waarop Unicef zijn rapport baseerde, hebben ze Vlaanderen en Wallonië apart bestudeerd, waarna ze het Belgische gemiddelde hebben genomen voor de eindrangschikking. Hadden ze dat niet gedaan, dan was Vlaanderen wellicht hoger geëindigd: in veel categorieën doen de Waalse kinderen het minder goed dan de Vlaamse.

»In het onderzoek kijken ze bijvoorbeeld naar gezondheidskwalen die vaak gepaard gaan met stress, zoals vage maagklachten of hoofdpijn. Bij de 11-jarigen scoort Wallonië erg zwak, terwijl de Vlaamse 11-jarigen op de 3de plaats prijken. Vlaamse kinderen scoren ook goed in ontbijten, terwijl Waalse kinderen lager eindigen in die categorie.»

HUMO Maakt ontbijten gelukkig?

Hutchison «Absoluut. Met het ontbijt doe je energie op om je dag te beginnen. Plus: als je samen met het gezin aan de ontbijttafel zit, dan praat je met elkaar. Volgens het Unicef-rapport ontbijt 85 procent van de Nederlandse kinderen elke dag. In Engeland en Amerika wordt het ontbijt vaak overgeslagen.»