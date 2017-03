Jeanne (87) zet het euthanasiedebat op scherp: 'De dokters weigeren de wilsbeschikking van mijn man uit te voeren'

'Ik ben de wanhoop nabij. Ik denk erover om al mijn pillen in één keer te nemen en nog vóór mijn man te sterven' Jeanne

Die werd op 3 februari door een zware hersenbloeding getroffen, en is sindsdien nog maar een schim van zichzelf: hij is half verlamd en kan niet meer helder denken. Staf en Jeanne hebben enkele jaren geleden via een geregistreerde wilsverklaring laten vastleggen dat ze niet meer willen leven in zo’n toestand. ‘Die wilsverklaring blijkt nu een waardeloos stuk papier,’ fulmineert Jeanne. ‘De behandelende artsen weigeren euthanasie omdat er geen sprake is van een onomkeerbaar coma. Dit is onmenselijk.’

Jeanne en Staf zijn 56 jaar getrouwd en hebben een mooi leven achter zich.

JEANNE «Staf heeft tot zijn pensioen als chef-markeur in de haven gewerkt. Hij was erg sportief: onze vakanties brachten we meestal in de bergen door, om te wandelen. Staf heeft nooit noemenswaardige gezondheidsproblemen gehad.»

HUMO Toch hebben jullie enkele jaren geleden een wilsverklaring voor euthanasie laten registreren op het gemeentehuis.

JEANNE «Op onze leeftijd denk je af en toe na over je levenseinde. Nadat we een reportage hadden gezien over Terri Schiavo, een Amerikaanse vrouw die jarenlang in coma heeft gelegen omdat ze niet mocht sterven van haar ouders, hebben we tegen elkaar gezegd: ‘We gaan ervoor zorgen dat zoiets ons nooit overkomt.’ Toen hebben we die wilsverklaring geregistreerd. Maar die blijkt nu waardeloos.»