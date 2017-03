Dwarskijker over 'La vie en rose' en 'De klas': 'Met de kop naar voren het ongeluk tegemoet'

La vie en rose

Eén – 23 maart – 838.713 kijkers

‘La vie en rose’ is nog maar eens een programma over landverhuizers, in dit geval Vlamingen die om één of andere reden hun zuurverdiende kavel tegen een stek in la France profonde hebben ingeruild, het dichtstbijzijnde land van belofte.

Annemie Struyf, de gevierde televisiereporter, zou de drijfveren van die migranten achterhalen, en ons ook een idee geven van hun nieuwe perspectief in den vreemde. Daartoe deed ze zich zoals gebruikelijk als een ver familielid voor dat, terwijl de verhuisdozen van de migranten nog lang niet uitgepakt waren, ineens in hun achterkeuken opdook. Ze ging ervan uit dat ze niet ongelegen kwam: haar familiariteit is haar handelsmerk. ‘Haddegij iets met Frankrijk?’ luidde het in de couleur locale die ze, in vetvrij papier gewikkeld, uit Vlaanderen had meegebracht. Neen, op één bezoek aan Disneyland Paris na had de emigré in kwestie nooit iets met Frankrijk te maken gehad.