‘Geluk speelt een véél grotere rol dan succesvolle artiesten bereid zijn om toe te geven,’ zei Colin Dexter ooit. Kan zijn, maar het helpt als je goed bent. En zijn Inspector Morse was perféct. Het charismatische hoofdpersonage verhief nooit z’n stem en bewoog amper, noch in de dertien boeken die Dexter schreef, noch in de drieëndertig televisieafleveringen die ITV tussen 1987 en 2000 produceerde. Een politiereeks zonder gratuite autoraces, wilde achtervolgingen of vuilgebekte seriemoordenaars, dat was nog nooit vertoond. Gratuit bloot was er evenmin te zien, integendeel: Morse was een autistische romanticus wiens droomvrouwen steevast onbereikbaar bleken omdat ze getrouwd, vermoord of de dader waren.

Er bleef des te meer tijd over voor sfeerschepping en erudiete terzijdes, en voor de prachtige muziek van de benijdenswaardig genaamde Barrington Pheloung, die subtiel de morsecode van de letters ‘M.O.R.S.E.’ in het kenwijsje verwerkte. De originele soundtrack werd bovendien aangevuld met parels uit de klassieke muziek die op Klara niet uit de toon zouden vallen: Mozart, Bach, Strauss, Mahler, Fauré… Drieëndertig keer twee uur trage televisie, old school, verfijnd, subtiel en highbrow – dat was in het genre nog nooit vertoond.