Het leven zoals het is voor privéstewardess Ellen Opdenakker: 'Eigenlijk lééf ik voor mijn baas. Ik ben de hele tijd met hem bezig'

Of ze even op dat muurtje kan klimmen, wil de fotograaf weten. Meteen balanceert Ellen Opdenakker anderhalve meter boven het trottoir, in een tweedelig mantelpak en op halsbrekend hoge naaldhakken. Orders volgen is haar tweede natuur. Dat komt van pas, als privéstewardess op de jet van een multimiljonair. ‘Mijn leven is één lastminuteticket,’ hoorden we haar verkondigen in de eerste aflevering van de nieuwe Eén-reeks ‘Topservice’, over professionals in dienst van de allerrijksten.