'Het maakt niet uit hoelang een personage meedraait: elke dag kan de laatste zijn'

Het is een beeld dat wij alleszins niet licht zullen vergeten: met een paar ferme uithalen van z’n troetelbaseballbat Lucille sloeg de tiran Negan aan het begin van jaargang zeven, samen met een schedel of twee, de hoop op een beter leven voor Rick Grimes en co. aan diggelen. Intussen is de hoop weer volop opgelaaid, en maken we ons op voor een veldslag tegen Negan en z’n Saviors: showrunner Scott Gimple kondigde aan dat aflevering 99 behalve ‘bloederig en episch’ ook een voorsmaakje wordt van ‘de komende 100 afleveringen’ – de saga is dus nog lang niet ten einde. Kwamen onlangs tekst en uitleg geven in Amsterdam: acteurs Norman Reedus (Daryl Dixon) en Jeffrey Dean Morgan (Negan) en producer en special effects-chef Greg Nicotero.

GREG NICOTERO «Wie ‘The Walking Dead’ een beetje volgt, weet dat we nogal meedogenloos omspringen met onze personages. Het maakt niet uit hoelang iemand meedraait: elke dag kan de laatste zijn. Onze fans snappen dat, maar op het einde van het zesde seizoen hebben we ze zwaar op de proef gesteld. Hoe je ’t ook draait of keert: je wil dat je helden winnen, toch? Maar daar zaten ze, Rick en de zijnen: op hun knieën, terwijl Negan dreigend rondliep met z’n baseballbat. Toen wist je: ‘Shit, niemand zal hen komen redden.’ En in de eerste aflevering van seizoen 7 werd de gruwel bewaarheid: niet één, maar twéé personages moesten eraan geloven. Niet om de fans te pesten, natuurlijk: het was de enige manier om aan te tonen hoe gruwelijk de wereld van ‘The Walking Dead’ wel is. Hoe verschrikkelijk Negan ook is, hij moet wel iets goed doen, want hij slaagt erin om veel mensen rond zich te verzamelen, heeft kisten vol wapens en bakken vol voedsel, en hij biedt velen een dak boven het hoofd. Om maar te zeggen: hij is niet de zoveelste psychopaat in een lange rij.»

NORMAN REEDUS «Jeffrey Dean is the real thing. In het verleden kwamen sommige acteurs die de slechterik moesten spelen op de set aandraven met zo’n mentaliteit van...»

NICOTERO (onderbreekt) «‘Hey, het is maar een tv-serietje.’»

REEDUS «Zoiets, inderdaad. Maar nu voelden we meteen dat hij één van ons was. Ook al staat zijn personage dan aan de andere kant van het hek.

»Negan is een klasse apart, hè. Hij heeft het leven van elk personage in de serie overhoopgehaald, en that’s great. Hoe verschrikkelijk ik het ook vind, want hij laat me keer op keer door het stof kruipen. Als je zoals ik al zoveel jaren hetzelfde personage speelt, gaat het na verloop van tijd onder je huid zitten – de grens tussen mij en Daryl wordt alsmaar dunner.»