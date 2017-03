Meekijken in het land van modekoning Dries van Noten: 'Duizend beslissingen per dag'

Fans van somptueuze stoffen, sierlijke prints dan wel mode in het algemeen: vanaf 5 april speelt ‘Dries’ in de zalen, een documentaire over de grote ontwerper Dries Van Noten , die voor de allereerste keer een cameraploeg in zijn zog toeliet. De Duitse regisseur Reiner Holzemer volgde hem één jaar lang, achter de catwalk én in de geborgenheid van zijn privéleven.

Reiner Holzemer «Het was geen makkelijke klus om hem te overtuigen. Ik ontmoette Dries zes jaar geleden voor het eerst. Ik was toen bezig met een documentaire over de beroemde modefotograaf Juergen Teller, en die had die dag toevallig een shoot met de Amerikaanse actrice Dakota Fanning, bij Dries in de tuin. We zijn toen aan de praat geraakt en ik vond ’m meteen ongemeen fascinerend. Ik wist dat hij al tonnen aanvragen had gekregen voor reportages en documentaires, maar die had hij altijd afgewezen. Toen ik het ’m vroeg, zei hij géén nee – maar jammer genoeg ook geen ja (lacht). Het heeft me nog drie jaar gekost om ’m te overtuigen.»

HUMO Wat maakt Van Noten zo speciaal?

Holzemer «Ten eerste is hij al meer dan dertig jaar lang een onafhankelijke ontwerper. Hij werkt niet voor een grote firma die rekening moet houden met de meningen van een directeursraad of de aandeelhouders. Dries beslist zélf wat-ie wil doen, en niemand anders: hij hangt niet vast aan de trends van de dag. Ten tweede is hij niet de typische modegoeroe, met alle schandalen en drugsverslavingen die je je daarbij voorstelt. Hij is een bescheiden man. Zo draagt hij elke dag precies dezelfde, eenvoudige kleren: dat zou je toch niet verwachten?»

HUMO Je hebt ook bij hem thuis gefilmd. Wat doet hij zoal ter ontspanning?

Holzemer «Zijn huis en tuin zijn erg belangrijk voor ’m. Hij reist niet veel. Wanneer hij eens een momentje rust heeft, dan zit hij nog het liefst tussen zijn planten en bloemen. Hij kookt erg graag, en houdt van muziek en literatuur. ’t Is een rustige man, hoor. Terwijl hij het in zijn job zó druk heeft... Ik volgde hem meermaals van meeting naar meeting, en ik schat dat hij in 24 uur wel duizend beslissingen moet nemen.

»Op een dag vroeg ik het ’m eens: ‘Wéét jij hoeveel beslissingen jij in één dag moet nemen?’ Waarop hij: ‘Ik heb ze nog nooit geteld. Maar nu weet je wel waarom ik altijd dezelfde kleren draag: dat is elke dag toch al één beslissing minder.’ (lacht)»