De 10 platen die zijn leven veranderden: Ozark Henry

'Je kunt niet naaktzwemmen met een zwembroek aan'

1. Jah Wobble, Jaki Liebezeit, Holger Czukay ★ ‘Full Circle’ (1982)

Piet Goddaer «Twee leden van Can met Jah Wobble erbij. Het dansnummer ‘How Much Are They’ was de grote hit bij ons, maar ik vind de hele plaat mooi. Je hoort iemand over kiezelstenen wandelen, er komen allemaal geluiden bij, en op een gegeven moment begint dat te grooven... Dat zorgde voor een aha-erlebnis, want ik had dat ook: ik kon op het perron bijvoorbeeld gierende gitaren horen in een afremmende trein. ‘Full Circle’ is één van die platen die ik heb leren kennen door de bibliotheek in Kortrijk, waar ze een vinylafdeling hadden – een echte discotheek. Of anders ging ik naar de platenwinkel Music Man in Kortrijk: het coole daar was dat je, als er te veel volk in de winkel stond, platen mee naar huis mocht nemen om te beluisteren. Wat je wou houden, rekende je af, de rest gaf je terug.»

HUMO ‘Us’ is een elektronische popplaat: een tegenreactie op de symfonische trip op je vorige plaat ‘Paramount’?

Goddaer «Ik ben een tijdje van de elektronica weggeweest; als je er dan naar terugkeert, is alles vers en nieuw. Ik wou ook het verhaal vertellen van de mens die verloren loopt in de digitale wereld, en daar past nu eenmaal beter elektronische muziek bij.»

2. Kate Bush ★ ‘Hounds of Love’ (1985)

Goddaer «Mijn eerste herinnering aan Kate Bush dateert van toen ik heel klein was. In het derde studiejaar of zo had ik een klasvriend wiens oudere zus de plaat met ‘Babooshka’ erop had: ‘Never for Ever’. Bij ‘Hounds of Love’ was ik iets ouder en compleet in de ban van de geluidscollages die ze maakte – dat gebroken glas in ‘Mother Stands for Comfort’ vond ik bijvoorbeeld geweldig. Ze deed dat allemaal met een Fairlight, een vroege synthesizer annex sampler.