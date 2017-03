'Deze groep heeft mijn huwelijk beter gemaakt'

Het eerste, Noord-Amerikaanse deel van de tournee zit er voor Run The Jewels al op, het Europese luik begint woensdag 29 maart in Belfast. EL-P hangt aan de lijn vanuit Brooklyn, Mike zal pas ver in het gesprek van God weet waar komen binnenwaaien.

HUMO Wat doet een mens in de korte tijdspanne tussen twee etappes van een tour?

EL-P «Je leven proberen te leiden. De dingen in orde brengen die je verwaarloost als je er niet bent: relaties, rekeningen, tandarts… Al die dingen die je tot mens maken.»

HUMO Een tour zelf speelt zich eerder bezijden het mensdom af?

EL-P «’t Is in ieder geval een geïsoleerder bestaan, enkelvoudiger van opzet. Opstaan, zorgen dat je op tijd bent waar je moet zijn, en performen – dat is het zo’n beetje. Laten we het alstublieft niet moeilijk of zwaar noemen. I love my job, we mogen ons zeer gelukkig prijzen dat we dit mogen doen. Zeggen dat het zwaar is, is een belediging voor de mensen die écht zware jobs hebben. Maar touren kan soms strontvervelend zijn. Er valt een hoop tijd te doden als je niet op dat podium staat. En je bent on the road, je bent niet thuis, niet bij je vriendin of je vrienden of familieleden. Je hebt zeeën van tijd maar je kunt niet de dingen doen die je moet doen. Dat kan frustrerend en vermoeiend zijn, en repetitief – maar niet moeilijk. Alles opgeteld zijn er maar twee aspecten aan deze job waar ik echt van hou, en dat is een plaat opnemen en die plaat gaan performen. Gelukkig hou ik daar zoveel van dat ik de rest er graag bij neem.»