'Natuurlijk vond ik geen werk: wie wil er nu een lange zwarte gast in zijn winkel zetten?'

Grootstadsrap uit een centrumstad die zich met moeite een maatje medium mag aanmeten: op z’n debuut ‘Soft Parade’ toonde Woodie Smalls anderhalf jaar geleden al aan dat rhymes en flow meer een kwestie zijn van talent dan van omgeving. Er is dus nog hoop voor wie bij de geboorte moet vaststellen dat hij of zij zich niet in New York City dan wel Los Angeles bevindt. Zo zal ook Londen, die andere grootstad, binnenkort de Amerikaans aandoende rap van Woodie proeven: op 2 april staat hij er op het podium. Wanneer we Woodie spreken, is dat niet in een hippe brasserie aan de grootste markt van het land, maar in de Gentse Vooruit.

HUMO Ben je weggetrokken uit Sint-Niklaas?

Woodie Smalls «Nee, hoor, ik ben op bezoek bij een vriend. Ik woon er wel nog, zij het niet meer bij mijn ouders. Maar erg lang zie ik me niet meer blijven. Na de zomer hou ik het er wellicht voor bekeken.»

HUMO Een mens wordt ook al snel meewarig bekeken als hij rapt over the hood, maar uit Sint-Niklaas komt.

Smalls «Nee, ik ben er alleen als de dood voor om vast te roesten. Sint-Niklaas is een leuke plaats als je op rust gesteld bent, maar ik wíl geen rust. Ik wil wég, dingen beleven. Ik ken veel jongens die volledig scheefgegroeid zijn omdat ze hun hele leven op dezelfde plaats hebben doorgebracht. Als je hen vandaag tegenkomt, zijn ze net als vier jaar geleden. Het is ook niet zo dat ik mijn hele jeugd in Sint-Niklaas te vinden was: ik had vrienden die ouder waren dan ik, en zodra de oudste van de groep een auto had, waren we nooit meer thuis. Ik reed mee naar Antwerpen, Brussel, Rotterdam, Amsterdam... Overal naartoe. Ik ben dus niet eens echt opgegroeid in Sint-Niklaas: ik was van jongs af aan al overál te vinden.»