De mailbox van Arnon Grunberg: 'Lijken op vakantie'

Lieve Mohamed El Bachiri,

De moeder van mijn petekind, mijn vriendin Marianne, liet mij op YouTube een filmpje zien waarin je spreekt over de jihad van liefde. Eerst had ik gezegd: ‘Ik heb hier geen tijd voor.’ Zonder jihad van liefde had ik het al druk genoeg, maar ze drong aan en toen ik het filmpje had bekeken, begreep ik iets van haar ontroering. Sceptisch als ik ben, wilde ik mijn eigen ontroering relativeren en analyseren – vermoedelijk is de volgorde anders, eerst analyse dan relativering. Overigens begreep ik ook dat er veel aan mijn Frans te verbeteren valt.