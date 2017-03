Het afscheidnemend icoon van de club wordt naar de middencirkel geroepen, de sportief directeur pakt een microfoon, stamelt wat onbeholpen zinnen, gaat dan over tot het overhandigen van het cadeau: een ingelijste, snel in elkaar geflanste collage van foto’s uit de carrière van de geliefde speler. Metalen lijstje: 9,95 euro. Collagefotootjes: gauw in een kast gooien en er nooit meer naar omkijken.

‘Dank je voor alles, Piet!’ Piet, vrouw en kinderen worden afgeserveerd en de competitiewedstrijd kan gelukkig beginnen. Vorige donderdag publiceerde de Volkskrant een interview met Rafael van der Vaart, momenteel spelend voor het Deense Midtjylland omdat zijn geliefde Estavana in de stad handbalt. Rafael heeft alles voor zijn vrouwen over en is een fijne spreker over andere gelukzaligheden. In de Volkskrant vertelt hij over een verloren wedstrijd tegen Silkeborg: ‘Uit frustratie zei ik dat ik die ploeg vreselijk slecht vond. Toen reageerde één van hun spelers dat ik de slechtste superster was tegen wie hij ooit had gespeeld. Geestig.’

Het interview eindigt met een vraag over het afscheid van Oranje. Antwoord: ‘Ik zie mezelf daar niet staan met een bosje bloemen en tot ziens. Ik weet het niet. Nou ja, als het afscheid heel groots is...’