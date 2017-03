'Wie vijf keer op de paal trapt, kan ook scoren'

De bekerwinst twee weken geleden tegen KV Oostende leverde Zulte Waregem alvast op wat het zich dit seizoen als doel had gesteld: een Europees ticket. Met de winst verzekerde het team van Francky Dury zich van een plaats in de groepsfase van de Europa League. Dat betekent tot december gegarandeerd zes mooie duels. Maar er is een máár. Als Zulte Waregem in de play-offs als tweede eindigt, staat alles op de helling. Dan moet de club verplicht naar de derde voorronde van de Champions League. En verliezen ze daar, dan dreigen ze hun Europese avontuur alsnog mis te lopen. Kromme voetballogica voor gevorderden is het, waar Dury niet vrolijk van wordt. ‘Leg dat maar eens uit aan de mensen: dat je nu al geplaatst bent, maar door tweede te worden nog overal naast kan grijpen.’

HUMO Als u vrijdag Anderlecht klopt, bent u plots titelkandidaat. Wat doet u dan?

Francky Dury «Je mag mij alles vragen, maar dat niet! (lacht)»

HUMO De winst tegen Oostende leverde uw tweede Beker van België op: in 2006 klopte u Moeskroen al in de finale.

Dury «Er gaat niets boven het winnen van een prijs. Daarom ook was ik zo gelukkig, het was lang geleden. Zelden heb ik zoveel gelukkige mensen bij elkaar gezien als ’s anderendaags op de markt van Waregem. Toen we enkele jaren geleden tweede werden in de competitie, na Anderlecht, stond de markt ook vol. Maar meer uit medelijden. Het was een ánder geluk. We waren blij dat we zo ver waren geraakt, maar we hadden niets gewonnen.»

HUMO Na de beslissende strafschop van Hamalainen zeeg u op uw knieën neer. U viel even uit uw rol van koele kikker.

Dury «Ik wilde dit jaar per se een Europees ticket winnen. Op onze eerste training daagden er tweeduizend fans op. Ik heb gezegd: ‘We gaan voor play-off 1 en we willen daarin competitief zijn.’ Na zes play-offs in acht jaar tijd – vijf met Zulte Waregem, één met AA Gent – weet ik dat je dan ongeveer 50 punten moet hebben. We werden herfstkampioen, we haalden 54 punten en eindigden als derde. In de bekercampagne zat het ons mee. We klopten Geel en Eupen, die Standard en Club Brugge hadden uitgeschakeld, waardoor wij los naar de finale gingen.