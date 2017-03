Koppensneller Herman Brusselmans: 'Seks is goed voor 48 uur 'nagloeien''

Altijd dat gelul over die seks, het moet maar eens ophouden. Je kunt geen krant, van The New York Times tot het Parochieblad van de Brugse Puurte, openslaan of het wemelt van artikelen over seks en aanverwante platgetreden paden. Trouwens, in allebei die kranten, en in duizend kranten bovendien, stoot je op suffe bijdragen van Goedele Liekens, Kaat Bollen, Bevlap El Massoudi en andere seksuologische driekwartfeministen, die je dan in slecht proza voor de miljoenste keer uitleggen waar zich de clitoris bevindt bij de vrouw, en dat die godverdomde clitoris ergens tussen de binnenste baarmoederflappen en de buitenste schaamlippen hangt te stinken, wat kan het ons godverdomme op den duur nog schelen.

Over seks valt werkelijk geen reet meer te vertellen waar je van opkijkt. We weten ondertussen wel dat beffen met de preut en de tong gebeurt, plitse pletse met de tieters en de handen, en rimmen met de anus en de neus en de oorlellen en voor mijn part een bunsenbrander en een oude paraplu. Maar nee, nog steeds worden we omvergegooid met seksuele weetjes, seksuele tips, seksuele rechten en plichten, seksuele historiek en seksuele innuendo. Wisten jullie dat Adam een kut had en Eva een penis? Vandaar dat ze, uit pure schaamte, een eikenblad voor hun geslacht hielden. Wisten jullie dat een vrouw kan klaarkomen door te fantaseren over Koen De Bouw die een bos prei in z’n hol aan het frommelen is? Wisten jullie dat, als je het toch eens met een beest wil proberen, de geitenbok de beste neuker is, op voorwaarde dat je z’n ballen eerst insmeert met zwavelzuur? Goedele Liekens heeft dat overigens ooit eens geprobeerd, maar de geitenbok mepte haar met z’n achterhoeven zodanig tegen haar bakkes dat Liekens een week koppijn heeft gehad, vier dagen duizelingen, twee dagen bloedende oogballen, en op de koop toe kon ze minstens vier uur lang niet masturberen.

En nu moeten we dus een artikel lezen over het ‘nagloeien’. Die zogenaamde afterglow is in staat om je in een roes te brengen, waarbij gelukshormonen vrijkomen, en waarbij je je ongelooflijk goed voelt, en waarbij je liefde voor je sekspartner een groeischeut krijgt. Allemaal dikke flauwekul, alleszins als je het over ons, mannen, hebt. Na ons orgasme duurt de afterglow ongeveer tien minuten, waarna we weer overgaan tot de orde van de dag, een sigaret roken, verder naar het voetbal kijken, onze vrouw aanraden om te gaan slapen en zelf de hort opgaan om in de Charlatan nog een pint of twintig te gaan binnenhijsen. Enfin, ik spreek hier in naam van de meeste mannen, maar niet in m’n eigen naam, omdat ik geen pinten drink, praktisch nooit meer naar de Charlatan ga, m’n vrouw nooit verplicht om in slaap te vallen, bijna nooit meer naar voetbal kijk en alleen nog rook op m’n balkonnetje.