Aflevering 4: Homo Transportatis Supra Relaxatis

Door de uitvinding van het wiel nam de bewegingsvrijheid van de mens enorm toe. Door de uitvinding van het werk nam diezelfde bewegingsvrijheid dan weer enorm af. De mens dient op contractueel vastgelegde tijden op een overeengekomen plek arbeid te verrichten. Gelukkig ontstond er in 1751 met de uitvinding van het pendelen een middel dat de dubbele nood aan werken en het zich vrij kunnen verplaatsen perfect wist te combineren.

Tijdens het pendelen verkeert de pendelaar doorgaans in een ontspannen gemoedstoestand. Daardoor kan het zijn dat bepaalde activiteiten die normaliter in de beslotenheid van bad-, woon- of slaapkamer plaatsvinden, worden verplaatst naar de geringere beslotenheid van het openbaar vervoer.

'Vrouw die tijdens de avondlijke, huiswaartse pendel een ui snijdt. Man rechts houdt niet van uien. Man links houdt niet van mannen die niet van uien houden.'