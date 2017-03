Koppels die al langere tijd samen zijn en niet dezelfde kledij dragen, moeten zich ten opzichte van de buitenwereld dikwijls forceren om hun relationele status duidelijk te maken, om zo eventuele kapers op de kust op veilige afstand te houden. Dit forceren uit zich vaak in een verplicht kusje of een affectieloze aanraking, en is ironisch genoeg nogal eens de onderliggende reden waarom koppels uiteengaan.

Bij het dragen van dezelfde kledij maken beide partners meteen duidelijk dat ze samen horen en ontdoen ze zich van de noodzaak om elkaar lastig te vallen met pseudoliefdevol gedrag. Onderzoek heeft uitgewezen dat hoe vroeger het paar daarmee begint, hoe duurzamer de relatie wordt. Koppels die zich identiek kleden, zouden zes keer meer kans hebben om samen te blijven dan koppels die hun individuele kledingstijl aanhouden. Identiek geklede koppels komen zowel binnen hetero- als homoseksuele relaties voor.

'Identiek gekleed heterokoppel. Zijn al 37 jaar gelukkig getrouwd. Let wel: de man probeert nog wat eigenheid te bewaren door een zwart hoofddeksel te dragen. De vrouw koos voor een witte muts'

'Mannelijk homokoppel in hun identieke zomertooi'