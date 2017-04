Ex-winnaars adviseren Tom Boonen over Parijs-Roubaix en het zwarte gat: 'Hij mag één ding niet vergeten: zijn portefeuille'

'Hij is sowieso de grootste renner van België na Eddy Merckx'

HUMO Welke raad geven jullie hem, voor zijn laatste Parijs-Roubaix?

Eddy Planckaert «Winnen zal niet gemakkelijk zijn. Iedereen weet dat hij er het laatste doel van zijn carrière van gemaakt heeft. Alle ogen zijn op hem gericht en dat maakt het dubbel zo moeilijk. Hij zal een goede dag moeten hebben én zijn ploeg moet 100 procent voor hem rijden. Die goeie dag zal wel lukken, maar ik weet niet of zijn ploegmaats hun eigen kansen zullen opgeven. Als Terpstra, Stybar of één van die andere kopmannen de kans zien om te winnen, zullen ze niet aarzelen. Tom is de dag daarna renner af, maar zij rijden de volgende weken en jaren ook nog rond, en moeten ook hun geld zien te verdienen. Boonen is een joviale kerel en ze zien hem allemaal graag, maar iedereen droomt ervan om Parijs-Roubaix te winnen. Patrick Lefevere zal zijn troepen wel streng toespreken, maar tijdens de koers doet een renner toch zijn eigen gedacht. Daarom geef ik hem de raad om zoveel mogelijk betrouwbare mannen in de ploeg op te nemen, die zo lang mogelijk bij hem blijven.»

Sean Kelly «Planckaert heeft te lang in een Nederlands team gereden, en een trauma opgelopen (lacht). Daar moet je inderdaad uitkijken voor je ploegmaats, maar in een Belgische ploeg krijg je die problemen niet. Meestal zit je er met superknechten die alles voor hun kopman doen. Als Boonen echt goed is, zal iedereen van de ploeg willen dat hij wint. Al moet je altijd oppassen met een Nederlander in je team, natuurlijk.»

HUMO Bedoel je Niki Terpstra?

Kelly «Goed geraden (lacht).»

Planckaert «Als Boonen wint, zal hij wel een grote premie voorzien, net als de sponsor, en zo komt het misschien ook in orde. Pas op, hij maakt kans: in de Ronde van Vlaanderen kan hij niet meer de forcing voeren, maar Parijs-Roubaix kent hij als geen ander. Het is alsof hij thuis op zijn parking rijdt.»

Bernard Hinault «Goede raad voor Boonen? Waarom zou hij die nodig hebben? Serieus blijven, hè. Een echte kampioen zoals hij kan zich op de beslissende momenten onderscheiden, en zijn leeftijd kan geen probleem zijn: ik heb nog nooit een jonge renner Parijs-Roubaix weten winnen.»

Kelly «Toen ik 36 jaar was, kende ik wel al eens een slechte dag. Dat was vreemd: de hele week voelde ik me geweldig, maar de dag van de koers niet. Maar net zo goed gebeurde het omgekeerde, en deed ik mijn tegenstanders nog pijn. Het geeft trouwens een heerlijk gevoel als je je concurrenten op de kasseien ziet lijden (lacht).»

Planckaert «Ik heb in de geschiedenis van het wielrennen nooit iemand gezien die zo over kasseien kan rijden als Tom Boonen – een wervelwind en een bulldozer tegelijk. Als je hem op de kasseien ziet afstormen, doe je in je broek van de schrik. De kracht die hij ontwikkelt, is onvoorstelbaar, en tegelijk is hij heel elegant. Hij zit gegoten op zijn fiets. Bovendien is dit zijn laatste koers: die mens gaat zijn lichaam verlaten, hij gaat uit zichzelf treden en gestuurd worden vanuit de kosmos (lacht).»

Kelly «Parijs-Roubaix is een linke koers, hij mag vooral geen tegenslag kennen: een valpartij net vóór hem, of mechanische problemen op het verkeerde moment, en zijn race kan over zijn.»