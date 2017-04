'De belastingen verlagen om meer banen te scheppen: dat is weggegooid geld'

Ive Marx «Het zou er nog aan mankeren dat het niet beter zou gaan: het gaat overal in Europa beter. Sterker: het gaat vrijwel overal nóg beter dan hier, we zitten bijvoorbeeld qua jobcreatie duidelijk in de staart van het peloton. Ik begrijp de goednieuwsshow wel: natuurlijk ga je, als de economische conjunctuur aantrekt, de pluimen op je hoed proberen te steken. Maar de realiteit is dat we het minder goed doen dan veel andere landen, en zelfs structureel onderpresteren.»

HUMO Dus de regering heeft ongelijk?

Marx «Eerlijk? We weten niet wat het regeringsbeleid heeft bereikt, en we hebben dat nog nooit geweten. Je hebt hier geen traditie van beleidsevaluatie, omdat men het eenvoudigweg niet wil. Zolang er geen wetenschappelijke evaluatie is, kan iedereen zijn ideologische stokpaardjes als waarheid blijven verkondigen: je vindt altijd wel een statistiek of een cijfer dat jou enigszins gelijk zal geven.»

HUMO In Nederland, waar die traditie wel bestaat, is er steeds meer kritiek op die experten.

Marx «Terecht, want de experten hebben ook niet altijd gelijk. Vaak zie je een kuddegeest ontstaan, waarbij zowat iedereen in dezelfde aanbevelingen en trendy recepten gaat geloven. Er is bijvoorbeeld lang bijna obsessief gedacht dat meer werk zowat alle maatschappelijke problemen zou kunnen oplossen. Maar ondanks de stijgende werkgelegenheidsgraad is het armoedepeil hetzelfde gebleven.»

HUMO Wat maakt België anders?

Marx «Voornamelijk dat hier voortdurend zo goed als niets gebeurt. Die stabiliteit heeft voor- en nadelen. Allerlei noodzakelijke hervormingen kosten jaren om gestemd en uitgevoerd te raken, en overal ter wereld is er gelachen met ons wereldrecord zonder-regering-zitten. Dat klopt natuurlijk niet: alle regionale regeringen werkten gewoon voort, en federaal was een regering in lopende zaken de boel aan het beredderen. Alleen kon die geen drastische beslissingen nemen. Het paradoxale is dat België daardoor relatief ongeschonden uit de financiële crisis is gekomen, omdat men niet de strenge soberheidspolitiek van andere landen is gaan voeren – die is trouwens contraproductief gebleken. België, dat de hele tijd zowat niets deed, behield de koopkracht en kende een beter economisch resultaat dan de rest van Europa. Dat was pas mooie ironie: plots schreef Paul Krugman (Nobelprijswinnaar Economie, red.) over ‘The Secret of the Belgian Success’ in The New York Times. Toen ik in die periode iets wilde gaan kopen in een IKEA-vestiging, vond ik niet eens een plekje op het parkeerterrein. Maar we zaten wel in de zwaarste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, hoorde ik op de autoradio.»