'Jean-Marie kwam haast elke dag op mijn appartement. Maar 's avonds ging hij braaf naar huis, naar zijn vrouw'

De gerenoveerde hoeve van het echtpaar Dedecker ligt op een adembenemende plek midden in de polders van Middelkerke, tussen meanderende sloten en een kanaal dat de achtertuin begrenst. Nadat hij in 2014 niet meer was herverkozen als Kamerlid, heeft de politieke pitbull van weleer zich hier teruggetrokken om te genieten van de nazomer van zijn leven.

Zijn vrouw oogt een beetje nerveus. ‘Het is de eerste keer dat ik zo uitgebreid over mezelf praat,’ zegt ze, terwijl ze een assortiment koekjes en pralines presenteert.

‘Ik hoef hier niet bij te zijn, zeker?’ vraagt de heer des huizes. Zij haalt de schouders op. Na enige aarzeling nestelt hij zich in de zetel met een iPad, die hij af en toe laat zakken om met de ogen te rollen of tussenbeide te komen met een kwinkslag of een verduidelijking.

HUMO Hoe hebt u elkaar leren kennen?

Christine DEHAEMERS «Hij was directeur bij de BBL, maar wou een eigen kantoor opstarten. Hij zocht een rechterhand om de zaak te bestieren als hij weg was. Het was begin jaren 90, zijn hoogdagen als judocoach. Minstens tien keer per jaar zat hij in het buitenland. Een gemeenschappelijke kennis drong erop aan dat ik zou solliciteren. Zelf twijfelde ik, omdat ik die Dedecker niet kende en sport me niet interesseerde.

»Door de spanningen met mijn toenmalige baas heb ik toch de stap gezet. Ik was secretaresse in een verzekeringskantoor en mijn vader was zwaar ziek. Elke avond stopte ik om zes uur om met mijn moeder naar het ziekenhuis te rijden. Mijn baas verdroeg dat niet: hij was het gewoon dat ik elke avond doorwerkte. Maar ik vond het mijn plicht om mijn ouders bij te staan.»

HUMO Wat was uw eerste indruk van Jean-Marie Dedecker?

DEHAEMERS «Het eerste wat ik dacht, was: ‘Wát een kanjer’!»

Jean-Marie DEDECKER (geamuseerd) «Ik had nog een sixpack en woog 86 kilo – 40 minder dan nu.»