Wat vluchtelingen in België moeten doen: lees de aandoenlijke tips van kinderen

'In dit land zijn er regels en deze regels moet je respecteren anders krijg je boetes. Die zijn heel duur'

‘Ik schrijf u dit om je te steunen. Je bent niet alleen, maar met 11 miljoen mensen. Ik vind het triestig. Van waar kom je? Ik heb veel vragen, maar als je vriendinnen zoekt, ga je gemakkelijker de taal leren.

Tip 1: zoek een job dat je leuk vind.

Tip 2: ga naar school.

Tip 3: als je de taal kan spreken ga dan werken.

Tip 4: als je eenmaal geld hebt koop dan een huis.

In dit land zijn er andere regels dan in Afganistan. Nu ben je in België een veilig land.’ (Bekim, 11 jaar)

‘Om hier goed te leven moet je als allereerste een werk hebben maar omdat je daar nog niet klaar voor bent moet je eerst naar school. Normaal gezien zorgen ouders voor het geld. Maar hier kost alles minder dus je zal hier gemakelijk leven en je zou geen bang moeten hebben. Daardoor ben je welkom in ons land. Vergeet het niet, hier in dit land zijn er regels en deze regels moet je respecteren anders krijg je boetes. Die zijn heel duur!’ (Ilhan, 11 jaar)

‘Hier zijn mijn tips:

1. lief zijn met iedereen

2. probeer om mensen te helpen die dat nodig hebben

3. wacht 1 dagje voordat je de eerste stap doet, zo kan je de school better kennen

Er zullen wel pestkoppen in jouw school zitten. Zelfs in de mijne. Daar moet jij je niet druk over maken. Maar als ze embeteren jouw, dan moet je wel aan de juffen vertellen. Dan komt alles wel in orde.’