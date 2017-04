Op zoek naar de spin in het web van Kazachgate: de Musketiers van Armagnac

'Didier Reynders heeft Armand De Decker op de zaak gezet met het argument dat het een staatszaak betrof: 'De Franse president heeft je nodig''

Die avond, op 16 oktober 2010, wordt Didier Reynders opgenomen in het genootschap van de Musketiers van Armagnac. Tussen twee slokken armagnac door zweert hij trouw aan de idealen van het oorspronkelijk Franse gezelschap: hij zal voortaan de streekproducten van de Gascogne promoten en de idealen van de Drie Musketiers uitdragen – naar het woord van d’Artagnan: ‘Eén voor allen, allen voor één.’ Opvallende aanwezigen aan de eretafel van Reynders zijn prinses Lea, de weduwe van prins Alexander; minister van staat Melchior Wathelet en voormalig burgemeester van Brussel Freddy Thielemans. Ook zij zijn beëdigde Musketiers.

In het elitaire clubje wordt getoast op de heilzame werking van armagnac, ‘de bron van alle mannelijke deugd en alle vrouwelijke enthousiasme’. En op de rijkgevulde tafel is uiteraard ook ruimte voor een fijn stukje foie gras.

Reynders is trots op zijn lidmaatschap: hij meldt het zelf op zijn website, met foto’s en vermelding van andere illustere leden zoals Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, Karl Gustav van Zweden en Albert II van Monaco. Reynders krijgt een mooie plek in het genootschap, dat de structuur heeft van een militaire hiërarchie: hij wordt luitenant in het Europese eskadron. ‘De tweede in rang in Europa,’ zegt juriste en handelsrechter Judith Vancoillie, die zelf het Belgisch-Zwitserse eskadron leidt en de eretitel ‘muze’ draagt.

Volgens Vancoillie is het genootschap areligieus, apolitiek en afilosofisch. ‘Mensen die graag leven en de vriendschap hoog in het vaandel dragen.’ Maar de Musketiers zijn natuurlijk meer dan een gezelligheidsclub met gastronomische inslag. Het is een netwerk dat met vierduizend vooraanstaande leden de hele wereld overspant. Musketiers helpen elkaar, in goede én kwade tijden is het: één voor allen, allen voor één. En wat wil nu het geval? Alle hoofdrolspelers in Kazachgate blijken lid van de Musketiers van Armagnac.