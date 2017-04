'Het leek alsof de KGB een aquarium had bestudeerd en me leerde om een vis te worden. Maar ze hadden er geen idee van wat het is om een vis te zijn'

De rode verf was een waarschuwing dat zijn leven in gevaar was: hij moest onmiddellijk geld en documenten oppikken op een vooraf afgesproken plaats. Daarna moest hij de grens met Canada oversteken en contact opnemen met het consulaat van de Sovjet-Unie in Toronto, waar ze hem zouden helpen om het land te verlaten. Hij zou niet langer Jack Barsky zijn: zijn Amerikaanse identiteit zou na tien jaar in het niets oplossen en hij zou weer terugkeren naar zijn oude leven. Dat van Albrecht Dittrich, een scheikundige en een agent van de KGB, met een vrouw en een zoontje van 7 die geduldig op hem zaten te wachten in Oost-Duitsland.

Barsky dacht aan zijn Amerikaanse dochtertje Chelsea: kon hij haar wel achterlaten? En indien niet: hoelang kon hij onder de radar van de KGB en van de Amerikaanse contraspionage blijven?

De Koude Oorlog

Op een ongewoon warme januaridag wandelt Barsky een hotel in Atlanta, Georgia binnen. Hij geeft me een stevige handdruk. Hij is 67, en hij heeft de voorbije dertig jaar een min of meer alledaags leven geleid. Maar zijn spionagejaren waren hard voor hem en zijn naasten. Pas nu heeft hij zijn verleden kunnen verwerken. Zijn late outing betekende een enorme opluchting voor hem. ‘Al die jaren zat er een mannetje hierboven,’ zegt hij, terwijl hij naar zijn zandkleurige haar wijst. ‘Dat lette voortdurend op wat ik zei en sloeg alarm als ik mijn mond voorbij dreigde te praten. En plots werd dat mannetje omvergeknald.’ Vandaag is Barsky een praatvaar die amper een zetje nodig heeft om op gang te komen.

Barsky’s verhaal is de perfecte illustratie van hoever de Russen tijdens de Koude Oorlog wilden gaan om hun agenten te laten infiltreren in vijandelijk gebied. Hacken was toen nog geen optie, en reizen tussen Moskou en het Westen deed je niet onopvallend. ‘Als ik er nu over praat, voelt het onwezenlijk aan,’ zegt hij over zijn reis van Oost-Duitsland naar de Verenigde Staten. ‘Het is net alsof ík dat niet was. Maar ik was het wel.’

Albrecht Dittrich werd in 1949 geboren in een dorpje in Oost-Duitsland, dicht bij de Poolse grens. Zijn vader was een schoolmeester en een overtuigd marxist-leninist, zijn moeder omschrijft hij als een intelligente vrouw die hem niet genoeg affectie gaf. ‘Op mijn 14de zond ze me naar een kostschool, en ik heb haar geen dag gemist.’ Kort daarop scheidden zijn ouders en werd het contact met zijn vader verbroken.