'80 procent van de scholieren in Singapore draagt een bril. Omdat ze er veel te veel in boeken en naar beeldschermen kijken'

Hoezo, je kind kan nog niet delen of vermenigvuldigen? Dat verwijt moest een moeder in Singapore incasseren toen ze haar 3-jarige uk voor de allereerste keer naar de kleuterklas bracht. Maar de anekdote, geplukt van de website sg.theasianparent.com, baarde weinig opzien in Singapore. Zo gaat het nu eenmaal in de stadstaat: de race naar schoolse topprestaties start haast letterlijk in de moederschoot. Baby’s vullen er hun wakkere uren niet alleen met kruipen, duimzuigen en nieuwsgierig om zich heen kijken. Ouders staan boven hun kinderzitjes met flash cards te zwaaien, een populaire manier om woorden en cijfers te memoriseren. Geen moeite is te veel om hun spruit voor te bereiden op een lange en erg competitieve schoolcarrière.

We kennen Singapore vooral als een overgereguleerde politiestaat. Je mag er niet op het gras lopen, kauwgom is streng verboden en op drugsbezit staan sancties tot en met de doodstraf. Minder bekend is dat Singapore de beste scholen ter wereld heeft. Dat blijkt tenminste uit alle toonaangevende rankings. De bekendste is PISA, een vergelijkend onderzoek van onderwijssystemen dat door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling wordt uitgevoerd. Om de drie jaar wordt in 72 geïndustrialiseerde landen en regio’s een representatieve selectie van 15-jarigen aan een reeks gestandaardiseerde tests onderworpen.

In Vlaanderen lokten de recentste PISA-resultaten, gebaseerd op tests afgenomen in 2015, gemengde gevoelens uit. Onze scholieren zijn nog altijd top: voor wiskunde eindigden ze op de zesde plaats, voor wetenschappen staan ze op tien. Wat lezen betreft behoren ze echter tot de subtop, en een gedetailleerde analyse van de cijfers bracht nog meer onrustwekkends aan het licht. Zelfs onze toppresteerders voor wiskunde en wetenschappen zijn sinds 2012 gevoelig achteruitgeboerd. Pijnlijk is vooral de steeds bredere kloof tussen de best en de slechtst scorende leerlingen, een kloof die rechtstreeks gelinkt is aan sociale factoren zoals migratieachtergrond, inkomensniveau en geletterdheid van de ouders.