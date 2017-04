17 januari 2017, iets over 8 uur ’s avonds, wandelend naar huis, zie ik voor het eerst de boodschap ‘Marieke Prutser’ op een witte garagepoort opdoemen. Opmerkelijk, aangezien ik in een rustige buurt vol bakfietsgezinnen en bejaarde koppels met katten woon: ‘Vast een relatie die slecht afgelopen is.’ Tenzij ‘Prutser’ Mariekes achternaam is. Ik ga het na op Infobel: in België draagt niemand de achternaam ‘Prutser’. Ook ‘Knoeier’, ‘Kluns’ en ‘Sukkel’ prijkt op geen enkele Belgische identiteitskaart.

Ik post een foto op Facebook, en krijg meteen een reactie: op de Lindenlei is een tweede plaats delict! De weken erna spot ik nóg twee bekladde gevels. Van een vriendin die in Brussel werkt, krijg ik een foto van dezelfde ‘Marieke = prutser’-graffiti doorgestuurd, op een gevel aan de Kunstberg.

Wanneer je de vier Gentse crime scenes op het stadsplan met elkaar verbindt, krijg je de kortste route van het Sint-Pietersstation naar het centrum. Een mogelijke theorie: de dader wil dat Marieke elke dag minstens tweemaal aan zijn toorn herinnerd wordt – en in Brussel ook nog eens, waar ze wellicht studeert of werkt. Hij of zij is kwaad, zoveel is duidelijk.

Op Instagram vind ik een andere foto, van toen alles nog koek en ei was: op een muur in Gentbrugge, naast de treinsporen, staat ‘Marieke ich liebe dich’, eveneens in schreeuwend rode verf. De foto staat op de Instagramaccount van Marieke B. en werd gepost op 7 januari. Ik bel haar op.

Marieke B. «Een vriendin heeft me die foto gestuurd, als troost: het was toen net gedaan met mijn lief: ‘Kop op, je hebt een geheime aanbidder!’ Ik vond het wel grappig, maar ik heb me nooit persoonlijk aangesproken gevoeld.»