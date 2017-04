'Ik ben mathematisch ingesteld: de dingen moeten kloppen. Misschien dat ik daarom geobsedeerd ben door schoonheid'

Op straat schreeuwden ze naar hem, die rare jongen met zijn gebloemde paarse fluwelen broek met olifantenpijpen en decimeterhoge platformschoenen.

HUMO Al uw geld ging in die tijd op aan taxi’s.

Mario Testino «Omdat ik niet met het openbaar vervoer durfde.»

HUMO Ze scholden u uit voor flikker.

Testino «Ze scholden me uit voor van alles en nog wat.»

HUMO U was jong. Dat moet pijn gedaan hebben.

Testino «Natuurlijk deed het pijn. Maar daarmee kreeg je Mario Testino nog niet uit Mario Testino. Ik was gewoon zo: ik kon mezelf niet bedriegen. Ik wilde niemand provoceren. ‘Waarom kun je niet zijn zoals de rest?’ vroeg ik me af. ‘Waarom maak je het jezelf niet gemakkelijker?’ Zelfs mijn schooluniform zag er anders uit dan dat van mijn medeleerlingen. De broekspijpen waren ietsje wijder, het jasje zat een tikje strakker, het blauw van mijn overhemd was net een tint lichter dan de standaardkleur.

»De meeste ouders zouden dat nooit accepteren: je hebt er maar uit te zien zoals iedereen. Goddank waren die van mij niet zo. Ze hebben een hoop geld in mijn opleiding gestoken, ik heb op drie universiteiten gezeten. Maar hun tolerante houding was de beste investering. Want dat is wat ik doe, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat: nog steeds ben ik elke dag bezig met kleren, schoenen, haar, make-up.

»Je zit in elkaar zoals je in elkaar zit. Ik zeg vaak tegen mezelf: ‘Doe eens wat rustiger aan, werk eens een avond niet.’ Maar ik ben een harde werker, ik ben ambitieus, ik ben een vechter. Your essence is stronger than your mind.»

Zijn alerte persmanager reikt hem een fles water aan, in een kleine vergaderzaal van het Amstelhotel in Amsterdam – het hotel waar Mario Testino altijd logeert als hij in Nederland is. ‘Ik voel me hier meteen thuis,’ zegt de fotograaf opgewekt. ‘Zo gek: dat gevoel heb ik overal in de wereld. Anders zou ik niet zoveel reizen. Ik ben nooit ergens langer dan vier, vijf dagen. Sommigen denken dat mijn leven daardoor een hel is, maar ik vind het heerlijk.’