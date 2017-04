Waarom de Franse jeugd almaar radicaliseert: 'Het is een kruitvat dat elk moment kan ontploffen'

'Er is een grote behoefte om wraak te nemen op de voormalige kolonisator'

Toen hij onlangs naar huis fietste, kwam Hussey (53) opeens midden in een gevecht tussen jongeren en de politie terecht. ‘Jongeren’ is het codewoord van de Franse media voor Arabische en zwarte jonge mannen uit de achterstandswijken rond de grote steden. ‘Eén van hen kwam op mij af met een schroevendraaier,’ vertelt Hussey in zijn kleine, met boeken volgestouwde werkkamer in Parijs. ‘Hij dacht kennelijk dat ik een agent was. ‘T’es qui toi?’ riep hij dreigend, ‘wie ben je?’ Ik ben hard weggereden en moet allerlei wielerrecords in mijn leeftijdscategorie hebben gebroken.’

Het was niet de eerste keer dat Hussey oog in oog stond met het onderwerp van zijn boek ‘De Franse intifada’, dat nu in het Nederlands is verschenen. Begin jaren 80 studeerde hij in Lyon toen daar de eerste grote rellen uitbraken in de banlieue. En in 2007 werd voor zijn ogen een winkelgalerij in het Gare du Nord afgebroken.

HUMO Wat is volgens u de reden van al dit geweld, dat we onlangs opnieuw in de voorsteden van Parijs hebben gezien?

Andrew Hussey «In Frankrijk worden rellen vrijwel altijd gezien als uitingen van sociale onvrede. Over het Gare du Nord bijvoorbeeld kon je de volgende dag in de kranten lezen dat er een volksoproer had plaatsgevonden naar aanleiding van de ruwe aanhouding van een jongen zonder kaartje. Maar dat was het natuurlijk niet. De relschoppers riepen: ‘Na’al abouk la France! Fuck Frankrijk!’ Met een Parijse traditie van opstandigheid had het niets te maken. Je kunt die rellen, maar ook de terreuraanslagen, niet los zien van de koloniale tijd van Frankrijk in Noord-Afrika. De geschiedenis heeft sporen nagelaten en is nog niet afgelopen. Er is een grote behoefte om wraak te nemen op de voormalige kolonisator.»